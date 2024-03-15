Застройщики сократили вывод новых объектов в Новосибирской области

В феврале 2024 года семь застройщиков вывели на рынок Новосибирской области 21 новый объект. На рынок выведено 1,73 тыс. квартир совокупной площадью 85 тыс. кв. метров, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

— По сравнению с февралем 2023 года количество новых объектов в регионе уменьшилось на 40% (на рынок было выведено 35 объектов). По сравнению с январем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 81% (в прошлом месяце на рынок выведено 112 новых объектов), — уточнили в ЕРЗ.

По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область занимает четвертое место в стране, а по площади новых объектов 11‑е место.

— На регион пришлось 2,4% жилья, выведенного на рынок за месяц, — отметили в ЕРЗ.

Исследование показало, что за год площадь квартир в новых объектах уменьшилась на 66%.

Всего за два месяца 2024 года в регионе выведено 133 объекта или 4,3 тыс. квартир площадью 0,21 млн кв. метров жилья. Это на 87,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

— В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 72 квартиры, что на 31% меньше, чем в 2023 году, — говорится в сообщении.

Эксперты ЕРЗ уверены, что при сохранении таких темпов за год на рынок Новосибирской области будет выведено 26,4 тыс. квартир.

По данным ЕРЗ, лидерами по количеству выведенных домов в регионе являются:

ГК ПромГражданСтрой (10 объектов), СЗ Грин-Парк (5 объектов) и ГК СОЮЗ (2 объекта).

По площади новых объектов лидируют ГК СОЮЗ (47,94 тыс. кв. метров), СЗ КварталИнвестСтрой (15,70 тыс. кв. метров) и ГК СМСС (9,75 тыс. кв. метров).

Ранее редакция сообщала, что ввод жилья в многоквартирных домах сократили застройщики Новосибирской области.