Завершено благоустройство бульвара «Грибоедовский» в Новосибирске

Благоустройство бульвара «Грибоедовский» стало результатом реализации наказов избирателей. Работы продолжались два года, в проект было вложено около 30,5 миллионов рублей.

В июле 2023 года муниципальное автономное учреждение «Горзеленхоз» заключило двухгодичный договор с ООО «Улант» на выполнение работ по благоустройству. На первом этапе был отремонтирован участок дороги со стороны улицы Лескова, установлены лотки для водоотведения и освещение на одной стороне бульвара.

В проекте не было предусмотрено освещение с другой стороны общественной территории. Поэтому в 2023 году на выездном совещании было принято решение о выделении дополнительных средств на эти цели.

— Высадили более 500 кустарников альпийской смородины, почти семь тысяч ирисов и более 150 штук лоха серебристого. На данный момент благоустройство полностью завершено, — рассказала Евгения Перова, заместитель начальника управления благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик Первомайского сквера не отдает документы мэрии Новосибирска.