Новые законы: как изменится жизнь новосибирцев с 1 ноября

Компенсация расходов льготников

С 1 ноября 2024 года вступает в силу новый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь должна учитываться только непогашенная задолженность. До сих пор претенденту на компенсацию могли отказать даже в случае, когда долг уже был погашен. Сведения о долгах сотрудники соцзащиты чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются ряду категорий льготников: инвалидам, пострадавших от радиационных катастроф, педагогам сельских школ, ветеранам боевых действий и другим.

Расходы регионов на соответствующие цели возмещаются за счет федерального бюджета.

Легализация майнинга

С 1 ноября в России легализуется майнинг криптовалюты. Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2022 года и в него внесено множество правок. Итоговый вариант закона был подписан президентом в августе 2024 года. Ожидается, что налоговые доходы бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно.

Право добывать криптовалюту получат российские компании и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр ФНС. Физические лица без статуса ИП тоже смогут заниматься майнингом. При условии, что они не превысят лимиты энергопотребления, которые установит правительство.

Стоит отметить, что кабмин имеет право запрещать майнинг в некоторых регионах России или в их части.

Маркировка публичных каналов

С 1 ноября блогеры, аудитория которых более 10 тысяч пользователей, должны быть включены в специальный реестр Роскомнадзора. Их аккаунты получат специальную отметку.

Незарегистрированным каналам законом будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца. Другим каналам запрещено репостить сообщения незарегистрированных в РКН блогеров и публичных каналов.

Кроме того, владельцы социальных сетей с аудиторией больше 500 тыс. пользователей в сутки будут по запросу из РКН или ФСБ передавать информацию о своих подписчиках.

Еще одна норма касается ограничения количества SIM-карт на одного пользователя в РФ. Теперь физические лица будут получать не более 20 абонентских номеров в одни руки.

Единый реестр воинского учета

С ноября в России заработает единый реестр воинского учета. Теперь военнообязанные будут получать повестки онлайн. Оператором реестра является Минобороны. Источниками сведений — ФНС, Росреестр, МВД, ФСБ, а также органы местного самоуправления, работодатели и сами военнообязанные.

В электронном виде будет происходить: постановка на воинский учет, подтверждение сведений военкоматами, направление уведомлений в личный кабинет на госуслугах, ведение реестра повесток, формирование решений о временных ограничениях и подтверждение права на отсрочку от призыва.

Напомним, осенний призыв продлится до 31 декабря 2024 года. Под него подпадают мужчины с 18 до 30 лет. В Новосибирской области планируется набрать порядка 2,5 тысяч призывников.

Новые тарифы за переводы через СБП

С 1 ноября российские банки не смогут взимать комиссию за переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства (уплата налогов и штрафов, оплата государственных детских садов, кружков и секций).

При переводах между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. В случае превышения лимита, комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей. Между своими счетами в разных банках разрешается бесплатно переводить до 30 млн рублей в месяц. Лимит бесплатных переводов на операции с электронными кошельками также составит 100 тыс. рублей.

Правила продажи безалкогольных напитков

С 5 ноября 2024 года рознице и общепиту нужно принимать и продавать безалкогольные напитки по новым правилам. Изменения коснутся напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке, кроме: соков, нектаров, морсов, напитков на растительном сырье.

Надбавки по кредитам под залог авто

С 1 ноября Банк России увеличивает макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам под залог автомобиля. В Центробанке уверены, что эта мера ограничит выдачу таких займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Отсрочка тюремного срока

C 5 ноября беременные и женщины с ребенком до 14 лет могут получить отсрочку тюремного заключения. Такая же возможность появится у мужчин, которые являются единственным родителем у ребенка до 14 лет.

Правила въезда для иностранцев

C 7 ноября ужесточаются правила въезда иностранцев на территорию России. Для идентификации личности иностранца или лица без гражданства можно будет воспользоваться сведениями государственной геномной регистрации.

Кроме того, с 21 ноября, чтобы вступить в российское гражданство, иностранцам нужно будет принести присягу. В противном случае лицо не будет считаться гражданином РФ.

Ранее редакция сообщала, что расходы за снос аварийного жилья могут полностью возложить на собственника. Взамен владелец жилья получит квартиру в найм без права приватизации.