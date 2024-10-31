Рекламодателям

Новые законы: как изменится жизнь новосибирцев с 1 ноября

  • 31/10/2024, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
Как изменится жизнь новосибирцев с 1 ноября
В последний месяц осени легализуется майнинг криптовалюты, вводится электронный воинский учет и маркировка публичных каналов

Компенсация расходов льготников

С 1 ноября 2024 года вступает в силу новый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь должна учитываться только непогашенная задолженность. До сих пор претенденту на компенсацию могли отказать даже в случае, когда долг уже был погашен. Сведения о долгах сотрудники соцзащиты чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются ряду категорий льготников: инвалидам, пострадавших от радиационных катастроф, педагогам сельских школ, ветеранам боевых действий и другим.

Расходы регионов на соответствующие цели возмещаются за счет федерального бюджета.

Легализация майнинга

С 1 ноября в России легализуется майнинг криптовалюты. Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2022 года и в него внесено множество правок. Итоговый вариант закона был подписан президентом в августе 2024 года. Ожидается, что налоговые доходы бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно.

Право добывать криптовалюту получат российские компании и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр ФНС. Физические лица без статуса ИП тоже смогут заниматься майнингом. При условии, что они не превысят лимиты энергопотребления, которые установит правительство.

Стоит отметить, что кабмин имеет право запрещать майнинг в некоторых регионах России или в их части.

Маркировка публичных каналов

С 1 ноября блогеры, аудитория которых более 10 тысяч пользователей, должны быть включены в специальный реестр Роскомнадзора. Их аккаунты получат специальную отметку.

Незарегистрированным каналам законом будет запрещено размещать рекламу, а также распространять информацию о возможных способах финансирования канала и его владельца. Другим каналам запрещено репостить сообщения незарегистрированных в РКН блогеров и публичных каналов.

Кроме того, владельцы социальных сетей с аудиторией больше 500 тыс. пользователей в сутки будут по запросу из РКН или ФСБ передавать информацию о своих подписчиках.

Еще одна норма касается ограничения количества SIM-карт на одного пользователя в РФ. Теперь физические лица будут получать не более 20 абонентских номеров в одни руки.

Единый реестр воинского учета

С ноября в России заработает единый реестр воинского учета. Теперь военнообязанные будут получать повестки онлайн. Оператором реестра является Минобороны. Источниками сведений — ФНС, Росреестр, МВД, ФСБ, а также органы местного самоуправления, работодатели и сами военнообязанные.

В электронном виде будет происходить: постановка на воинский учет, подтверждение сведений военкоматами, направление уведомлений в личный кабинет на госуслугах, ведение реестра повесток, формирование решений о временных ограничениях и подтверждение права на отсрочку от призыва.

Напомним, осенний призыв продлится до 31 декабря 2024 года. Под него подпадают мужчины с 18 до 30 лет. В Новосибирской области планируется набрать порядка 2,5 тысяч призывников.

Новые тарифы за переводы через СБП

С 1 ноября российские банки не смогут взимать комиссию за переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства (уплата налогов и штрафов, оплата государственных детских садов, кружков и секций).

При переводах между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. В случае превышения лимита, комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей. Между своими счетами в разных банках разрешается бесплатно переводить до 30 млн рублей в месяц. Лимит бесплатных переводов на операции с электронными кошельками также составит 100 тыс. рублей.

Правила продажи безалкогольных напитков

С 5 ноября 2024 года рознице и общепиту нужно принимать и продавать безалкогольные напитки по новым правилам. Изменения коснутся напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке, кроме: соков, нектаров, морсов, напитков на растительном сырье.

Надбавки по кредитам под залог авто

С 1 ноября Банк России увеличивает макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам под залог автомобиля. В Центробанке уверены, что эта мера ограничит выдачу таких займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Отсрочка тюремного срока

C 5 ноября беременные и женщины с ребенком до 14 лет могут получить отсрочку тюремного заключения. Такая же возможность появится у мужчин, которые являются единственным родителем у ребенка до 14 лет.

Правила въезда для иностранцев

C 7 ноября ужесточаются правила въезда иностранцев на территорию России. Для идентификации личности иностранца или лица без гражданства можно будет воспользоваться сведениями государственной геномной регистрации.

Кроме того, с 21 ноября, чтобы вступить в российское гражданство, иностранцам нужно будет принести присягу. В противном случае лицо не будет считаться гражданином РФ.

Ранее редакция сообщала, что расходы за снос аварийного жилья могут полностью возложить на собственника. Взамен владелец жилья получит квартиру в найм без права приватизации.

Источник фото: freepik.com, автор- user18526052

197

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : криптовалюта кредиты закон жкх воинский учет


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Преемник «СпецТрансСтроя» достроил эстакаду под Новосибирском
31/10/24 16:00
Общество
Новосибирская компания предложила установить в городе кормушки для котов
31/10/24 15:30
Бизнес Общество Социальное предпринимательство
Более 60 домов попали под отключения от тепла в Новосибирске
31/10/24 15:15
Общество
Ажиотажный спрос на обучение в колледжах зафиксировали в Новосибирской области
31/10/24 15:00
Образование Общество
Депутаты от КПРФ вновь подняли вопрос о национализации энергосистемы Новосибирска
31/10/24 14:45
Бизнес Власть Общество
Рост численности енотовидных собак зафиксирован в Новосибирской области
31/10/24 14:00
Общество
В топе тревожности у новосибирцев тема мигрантов
31/10/24 13:30
Общество
Новые законы: как изменится жизнь новосибирцев с 1 ноября
31/10/24 12:30
Бизнес Власть Общество
Здание Ростелекома в центре города купит правительство Новосибирской области
31/10/24 12:15
Власть Недвижимость
В Новосибирске вновь откроется ресторан La Maison
31/10/24 12:00
Бизнес
Концессионные бани разваливаются в Новосибирске
31/10/24 11:00
Бизнес Власть Недвижимость
Сергей Семка и Андрей Клюзов попрощались с депутатами новосибирского Заксобрания
31/10/24 10:31
Отставки и назначения Политика
Коммунальную аварию на правом берегу Новосибирска полностью устранили
31/10/24 10:00
Общество
В работе TikTok и Т-Банк в России произошел сбой
31/10/24 9:30
Общество
Количество станций пауэрбанк-шеринга в Новосибирске выросло в 52 раза
31/10/24 9:00
Бизнес
В группе «ВИС» прокомментировали иски Стройнадзора Новосибирской области
30/10/24 19:00
Власть Недвижимость Общество
«Ашан» в очередной раз опроверг информацию об уходе из России
30/10/24 18:30
Бизнес
Аппарат бизнес-омбудсмена помог подрядчику закрыть контракт в Новосибирске
30/10/24 18:00
Бизнес ПроБизнес
Сергей Семка может уйти из правительства Новосибирской области
30/10/24 17:30
Власть Отставки и назначения
Застройщикам Новосибирска разрешили строить меньше школ
30/10/24 17:00
Власть Город Недвижимость
Популярное
В Новосибирске экс-сотрудница детсада удалила пост по решению суда
31/10/24 14:30
Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области
31/10/24 13:00
В Новосибирске мужчина получил срок за то, что сдал жилье мигрантам
31/10/24 11:30
Неизвестный разбил окна и машины в Новосибирске
30/10/24 15:30
На глубокую брошенную траншею пожаловались жители Новосибирска
30/10/24 14:30
В Новосибирске на одной из улиц Кировского района вводится ограничение
30/10/24 12:00
Новости компаний
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
31/10/24 10:34
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска