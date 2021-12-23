Рекламодателям

Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

  • 23/12/2021, 19:31
Автор:
Новости Новосибирска
Остального подкарантинного бизнеса это не касается.

Региональное правительство совместно с УФНС и фондом социального страхования сейчас собирают информацию об операторах детских развлекательных заведений, чтобы рассчитать будущую господдержку данной бизнес-отрасли за вынужденный простой на предстоящих новогодних каникулах. Об этом в ходе брифинга объявил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

Этот период (Новогодних каникул. Ред.) всегда был для них интересный в плане посещений, говорит министр. Но сейчас мы с предпринимателями обсуждаем механизм поддержки, которую правительство может оказать именно индустрии детских развлечений, понимая, что в эти новогодние праздничные дни детские площадки могут послужить местом скопления детей. Мы с предпринимателями находимся в диалоге, чтобы понимать, какие меры поддержки будут для них действительно эффективными.

О какой компенсации может идти речь — министр не уточнил.

Новости Новосибирска

Введение QR-кодов уже ударило по индустрии развлечений

Пока еще в региональном правительстве не знают, продлится ли запрет на работу детских развлекательных заведений после окончания новогодних каникул.

Напомним, что о закрытии соответствующих организаций на период каникул губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил в середине декабря, поручив своему заместителю Сергею Семке проработать меры поддержки для данного бизнеса.

Что касается другого бизнеса, об ограничениях для которого в середине декабря объявил глава региона, индустрии красоты, бань и саун то на него меры поддержки, по словам руководителя Минпромторга, распространяться не будут.

Для этой категории мы пока не рассматриваем меры поддержки, сообщает Андрей Гончаров. Объясню, почему. Детские центры мы, по сути, закрываем. Это практически локдаун для них на время праздников, которые им делают выручку месячную, двухмесячную. То есть для них это очень важно. Во всех других сферах мы не ограничиваем посещение гостей: приходите, но условие такое наличие QR-кода.

Напомним, что допуск по QR-коду, а также ПЦР-тестам, документам, подтверждающих недавно перенесенное заболевание коронавирусом, или медотводам в настоящее время также осуществляется в организации общепита, культурные и спортивные учреждения.

Фото: pixabay.com автор: MonicaVolpin

344

Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Индустрия развлечений Детские центры господдержка бизнес QR код


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

Актуальный разговор

Интервью

Из столиц в регионы. Пандемия дала обратный отток высококвалифицированных специалистов

Все материалы
Лента новостей

Яркие грани «Сибантрацита»

23/12/2021, 17:20

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

23/12/2021, 14:56

Новый год новосибирцы встретят без фейерверка

23/12/2021, 12:39

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

23/12/2021, 12:34
Популярное

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

23/12/2021, 17:03

С 1 января вырастут разовые и ежемесячные выплаты

23/12/2021, 14:23

На Госуслугах введут принудительную двухфакторную авторизацию

22/12/2021, 17:26

Как сохранить себя и свое ментальное здоровье?

22/12/2021, 15:59

С развитием цифровизации у работников времени на отдых становится все меньше

21/12/2021, 16:05

Мошенники обещают россиянам «выплаты» за трудовой стаж

21/12/2021, 14:52

Когда выгоднее взять отпуск в 2022 году

21/12/2021, 13:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Онлайн-конференция «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ответственность перед будущими поколениями»
17/12/21, 14:27

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие» сделал выгоднее операции обмена валют для предпринимателей

23/12/2021, 14:08

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

23/12/2021, 11:38

Ключевая ставка выросла: как успеть выгодно улучшить жилищные условия

22/12/2021, 12:09

Ставки по вкладам выросли до 9,25% годовых

22/12/2021, 11:33

Компании МСБ могут менять условия овердрафта в ОНЛАЙН-офисе Банка «Левобережный»

21/12/2021, 11:47

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Рынок труда плотно подсел на «удаленку»

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Расходами на пропаганду работы в СМИ горсовет Новосибирска жертвовать не стал

Бизнес ответил властям регионов Сибири за господдержку ростом налоговых поступлений

Тренды банковского рынка в 2021 году

Финансы

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Тренды банковского рынка в 2021 году

Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Политика

Новости Новосибирска

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Новосибирские депутаты опасаются шоколадных «дедов морозов»

Осуждены трое фальсификаторов выборов

Недвижимость

Новости Новосибирска

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Вместо плана застройки городского аэропорта Новосибирска — «невнятная картинка с серыми новостройками»

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

новости Новосибирска

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Медицина

Новости компаний

Проверь свое здоровье!

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Новый год новосибирцы встретят без фейерверка

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Обработка персональных данных детей в России

На стройплощадке нового ЛДС готовятся к запуску отопления

Впервые в Новосибирске пройдет благотворительная акция «Новогодний автобус»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска