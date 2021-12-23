Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

Региональное правительство совместно с УФНС и фондом социального страхования сейчас собирают информацию об операторах детских развлекательных заведений, чтобы рассчитать будущую господдержку данной бизнес-отрасли за вынужденный простой на предстоящих новогодних каникулах. Об этом в ходе брифинга объявил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

— Этот период (Новогодних каникул. — Ред.) всегда был для них интересный в плане посещений, — говорит министр. — Но сейчас мы с предпринимателями обсуждаем механизм поддержки, которую правительство может оказать именно индустрии детских развлечений, понимая, что в эти новогодние праздничные дни детские площадки могут послужить местом скопления детей. Мы с предпринимателями находимся в диалоге, чтобы понимать, какие меры поддержки будут для них действительно эффективными.

О какой компенсации может идти речь — министр не уточнил.

Пока еще в региональном правительстве не знают, продлится ли запрет на работу детских развлекательных заведений после окончания новогодних каникул.

Напомним, что о закрытии соответствующих организаций на период каникул губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил в середине декабря, поручив своему заместителю Сергею Семке проработать меры поддержки для данного бизнеса.

Что касается другого бизнеса, об ограничениях для которого в середине декабря объявил глава региона, — индустрии красоты, бань и саун — то на него меры поддержки, по словам руководителя Минпромторга, распространяться не будут.

— Для этой категории мы пока не рассматриваем меры поддержки, — сообщает Андрей Гончаров. — Объясню, почему. Детские центры мы, по сути, закрываем. Это практически локдаун для них на время праздников, которые им делают выручку месячную, двухмесячную. То есть для них это очень важно. Во всех других сферах мы не ограничиваем посещение гостей: приходите, но условие такое — наличие QR-кода.

Напомним, что допуск по QR-коду, а также ПЦР-тестам, документам, подтверждающих недавно перенесенное заболевание коронавирусом, или медотводам в настоящее время также осуществляется в организации общепита, культурные и спортивные учреждения.