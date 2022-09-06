В одном из жилых домов Новосибирска произошел хлопок газа

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире по ул. Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска. В результате происшествия никто не пострадал.

— В квартире на первом этаже произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них 7 детей. Пострадавших нет, —говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что горения не произошло, был только разрушен стеклопакет в квартире на первом этаже.

Прибывшие на место газовые службы отключили дома от газоснабжения.

В настоящее время проводится оценка ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома. А также решается вопрос о расселении жильцов.

Причину происшествия установят следственные органы.