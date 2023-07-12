Житель Купино погиб в ходе СВО

В Купинском районе простятся ещё с одним земляком Юрием Евтушенко, погибшим в ходе спецоперации на Украине, говорится в группе администрации Купинского района ВКонтакте. Юрий Евтушенко родился в 1972 году, после окончания школы служил в армии в войсках ВДВ с 1993 по 1995 год. Принимал участие в Чеченской войне. После службы вернулся домой и поступил в Сибирский Государственный Институт путей г.Новосибирска. По окончании учебы работал в ВРК города Купино.

— 5 мая 2023 года Юрий заключил контракт и отправился в зону СВО. Погиб Юрий 15 июня 2023 года в ДНР г. Марьинка. У Юрия остались жена и двое детей, которых очень любил, — сообщили в группе. — Выражаем слова соболезнования родным и близким погибшего Юрия.

Напомним, депутаты Заксобрания внесли изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих». Проект закона предусматривает введение дополнительных категорий граждан, которые будут иметь право на выплаты. Это участники специальной военной операции, ставшие инвалидами боевых действий, и члены семей погибших участников специальной военной операции. По словам министра труда и социальной защиты населения Елены Бахаревой, инвалиды боевых действий будут получать ежемесячную пенсию, а денежные пособия положены родителям и детям погибших военнослужащих.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют установить памятник воинам-участникам СВО в сквере Героев Донбасса.