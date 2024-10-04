ЗИЛ с топливом отобрали у торговца-нелегала в Новосибирске

Сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска выявили и пресекли факт нелегальной торговли бензином.

В Telegram-канале администрации города сообщили о продолжающейся работе по выявлению фактов продажи топлива в несанкционированных местах областного центра.

– 3 октября во время рейда пресечена реализация ГСМ из автомобиля «ЗИЛ» в Ленинском районе по адресу Титова, 234/1, – рассказали в мэрии Новосибирска.

Как стало известно из сообщения, у продавца изъяли автомобиль «ЗИЛ» вместе с цистерной, в которой находился бензин для реализации. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 3 тонны картошки изъяли с точки незаконной торговли в Новосибирске.