ЗИЛ с топливом отобрали у торговца-нелегала в Новосибирске

Сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска выявили и пресекли факт нелегальной торговли бензином.
В Telegram-канале администрации города сообщили о продолжающейся работе по выявлению фактов продажи топлива в несанкционированных местах областного центра.
– 3 октября во время рейда пресечена реализация ГСМ из автомобиля «ЗИЛ» в Ленинском районе по адресу Титова, 234/1, – рассказали в мэрии Новосибирска.
Как стало известно из сообщения, у продавца изъяли автомобиль «ЗИЛ» вместе с цистерной, в которой находился бензин для реализации. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее редакция сообщала о том, что почти 3 тонны картошки изъяли с точки незаконной торговли в Новосибирске.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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