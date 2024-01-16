Украденной картой рассчитался покупатель в магазине под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже чужой банковской карты. Мужчина «засветился» на камерах видеонаблюдения в магазине в поселке Краснообск, когда рассчитывался за покупки.
— Установлено, что 13 января текущего года подозреваемый, воспользовавшись найденной банковской картой, произвел по ней оплату товаров на сумму более 700 рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о жителе Новосибирска, который украл из магазина сотню шоколадных яиц для перепродажи. Мужчину задержали бойцы ГБР.
Фото ГУ МВД по Новосибирской области.
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