Жители Краснозерского района пожаловались на качество угля

Жители Краснозерского района Новосибирской области вынуждены отапливать дома углем низкого качества. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС с губернатором региона Андреем Травниковым рассказал один местных жителей.

— Почему в Краснозерском районе, где нет газоснабжения, люди вынуждены покупать уголь плохого качества. Привозят сплошной песок, что является плохим сортом. Ценник дикий. Пенсионерам деваться некуда и покупают. Неужели сквозь вас нельзя хороший уголь возить? — задал вопрос главе региона Алексей М.

Андрей Травников, рассказал, что планов по газификации Краснозерского района в ближайшей пятилетке нет.

— Ближайший газ дойдет до Сузуна и затем до Карасука. К сожалению, ряд районов, в том числе Карасукский, ближайшую пятилетку будет продолжать жить на угле, — отметил он.

Однако, он подчеркнул, что проблем с поставками качественного угля на территории области нет. За наличие топлива на местных площадках отвечает местная администрация, а контроль за процессом осуществляет Министерство ЖКХ и энергетики.

— Я поручу немедленно проверить и вмешаться, потому что никаких предпосылок ни к перебоям поставки угля для населения, ни снижения качества нет. Мы с поставщиками рассчитываемся достаточно регулярно. Цены ежегодно регулируются и поэтому система должна отрабатывать без таких сбоев. После эфира министр получит поручение для проверки, — заверил он.

Напомним, специалисты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) предлагают использовать грузовые дирижабли для транспортировки угля. За один рейс дирижабль может привезти груз, эквивалентный трех-четырем полувагонам. По словам специалистов, актуальность проблемы с вывозом угля для компаний Кузбасса обострилась из-за введения санкций и ограничений по транспортировке угля на восток железнодорожным транспортом.

Новосибирская область входит в Программу газификации 2021–2025. По данным правительства, за 2024 год Единый оператор газификации уже направил региону почти 2,6 млрд рублей. Мероприятия по догазификации сегодня реализуются в 17 районах и 5 городских округах. Согласно графику, в период с 2022 по 2030 годы, общее количество домовладений, которые подлежат догазификации, составят почти 69,76 тысяч. Они расположены в 153-х населённых пунктах.

Ранее редакция сообщала, что ветерану труда отказали в компенсации за газификацию под Новосибирском. Прокурор через суд добился справедливости для пенсионера.