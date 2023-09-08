Явка на выборах губернатора в Новосибирской области 8 сентября составила 10,08%

По состоянию на 20.00 часов 8 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 10,08%. В первый день проголосовали 210 508 избирателей (без учета дистанционного голосования). Об этом сообщил областной избирком.

По данным дистанционного электронного голосования, на 20.53 в Новосибирской области проголосовали 45 698 избирателей, или 51% от участников ДЭГ. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев.

По данным облизбиркома, сегодня в Новосибирской области открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). 8 сентября на избирательных участках работали 750 наблюдателей, в том числе от политических партий — 218 наблюдателей, от кандидатов — 23 наблюдателя, от Общественной палаты Новосибирской области — 509 наблюдателей.

От партии КПРФ в помещениях для голосования присутствовали 208 наблюдателей, ЛДПР – 3 наблюдателя, «Справедливая Россия – За правду» – 3 наблюдателей, «Новые люди» – 4 кандидата.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».Проголосовать можно 9 и 10 с 8 утра до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, что на 15.00 на выборах губернатора очно проголосовали более 130 тыс новосибирцев.