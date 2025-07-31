Житель Бердска признан виновным в сокрытии данных о знакомом террористе

Второй Восточный окружной военный суд признал виновным новосибирца Игоря И. за публичное оправдание терроризма, а также несообщение в органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило теракт. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области. Статья «за сокрытие данных» в Сибири применена впервые.

Как пояснили в управлении, бывший участник праворадикальных и националистических движений и организаций, противник СВО Игорь И. был задержан в ноябре 2024 года. В одном из новостных каналов в мессенджере он поддержал нападение украинского военизированного формирования на брянских пограничников, а также расстрел автомобиля подполковника органов безопасности. Кроме того, следователи УФСБ выяснили, что новосибирец поддерживал общение с бывшим жителем области, который руководит террористической организацией «Русский добровольческий корпус»* (*Запрещена на территории России.), получал от него сообщения и видеозаписи. При он не сообщил следствию о деятельности своего знакомого.

При вынесении приговора суд учел время нахождения бердчанина под стражей, раскаяние подсудимого, признание им своей вины и семейные обстоятельства. Ему назначен штраф в размере 360 тысяч рублей, а также запрещено на 2 года размещать свои комментарии в сети интернет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что двоих новосибирцев обвиняют в пропаганде терроризма и госизмене. Они действовали по заданию запрещенной украинской организации.