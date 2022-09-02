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Исследования на мушках показали, что синий свет от электронных устройств ускоряет процесс старения

  • 02/09/2022, 13:48
что может ускорить процесс старения
Как выяснилось, под воздействием света у плодовых мушек «включались» гены защиты от стресса, при этом у тех, которых содержали в постоянной темноте, этого не происходило, и они жили дольше.

Сотрудники Университета штата Орегон, проводившие исследования на мушках, пришли к выводу, что чрезмерное воздействие синего света, излучаемого сотовыми телефонами, телевизорами и экранами компьютеров, влияет на нашу основную клеточную функцию и может ускорить процесс старение.

— Уровни специфических метаболитов — химических веществ, необходимых для правильного функционирования клеток, — изменяются у плодовых мушек под воздействием синего света, — рассказала доктор Ядвига Гибултович. профессор кафедры интегративной биологии Университета штата Орегон и старший автор этого исследования. — Наше исследование показывает, что избегание чрезмерного воздействия синего света может быть хорошей стратегией против старения.

Как выяснилось, под воздействием света у плодовых мушек «включались» гены защиты от стресса, при этом те, которых содержали в постоянной темноте, этого не происходило, и они жили дольше.

— Люди в развитых обществах подвергаются воздействию синего света через светодиодное освещение в течение большей части своего бодрствования. Сигнальные химические вещества в клетках мух и людей одинаковы, поэтому существует вероятность негативного воздействия синего света на людей, — объяснила Гибултович.

Ядвига Гибултович подчеркнула, что необходимо провести анализ новых работ с участием клеток человека. Это поможет установить, в какой степени они могут демонстрировать аналогичные изменения в метаболитах, участвующих в выработке энергии, в ответ на чрезмерное воздействие синего света.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

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Теги : электронные устройства ученые процесс старения исследование


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