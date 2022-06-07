Малый бизнес Новосибирска недополучил муниципальной поддержки

По информации контрольно-счетной палаты Новосибирска, количество бизнесменов, получающих субсидию на возмещение части затрат в виде предоставления грантов для начинающих предпринимателей, субсидии на части затрат по участию в выставках, на обновление основных средств, а также компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговых платежей, в 2019 году сократилось с 9 до 4 юрлиц, а сумма выплат — с 4,2 млн до 875 тысячи рублей. Всего за срок реализации программы были предоставлены 26 субсидий на общую сумму 8,6 млн. Такие данные в ходе заседания комиссии по контролю за деятельностью органов исполнительной власти привел аудитор КСП Сергей Ерохин.

— Палата считает оценку эффективности программы за 2018-2020 годы на уровне «высокообъективной» — неэффективной, так как установленные департаментом целевые индикаторы не могут объективно отражать степень решения задач программы, — говорит Ерохин.

Как отметил аудитор, в целом программа «Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в Новосибирске» в 2018-2020 годах просела именно в финансово-имущественном плане, несмотря на то, что профильный департамент мэрии признал ее выполнение удовлетворительным.

По результатам проверки, как сообщает аудитор, в адрес департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии были направлены представления.

— В программу не были включены мероприятия, отражающие оказание мер имущественной поддержки и организации инфраструктуры поддержки МСП, утвержденные постановлением мэрии Новосибирска, — сообщает аудитор. — Исключение из мероприятий программы мер имущественной поддержки субъектам МСП не позволяет в полной мере оценить степень развития их поддержки и определить уровень достижения целей программы.

При этом остальные мероприятия программы, за исключением финансовой поддержки, по оценке аудиторов не только выполнены, но и перевыполнены.

Как следует из пояснения руководителя профильного департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина, такая реализация программы департаменту досталась от предшественников, и о ее последствиях порой приходится узнавать постфактум. Напомним, что возглавляемый Витухиным департамент реорганизовался из департамента промышленности, предпринимательства и инноваций под руководством Александра Люлько в марте прошлого года.

— Этой команды больше нет, — говорит Витухин. — Я сейчас даже не могу представить, чтобы выделенные деньги не были распределены. В прошлом году, когда мы этим занимались, были распределены все субсидии. Были выделены 6 «премий» по 500 тысяч рублей и 30 — по 100 тысяч. Итого: предоставили 6 млн рублей.

— В этом году нам срезали финансирование то ли до нуля, то ли почти до нуля, — сообщает Витухин. — Мы с этим боремся: пишем Борису Викторовичу (Бурееву, первому вице-мэру Новосибирска. — Ред.), Александру Владимировичу (Веселкову, начальнику департамента финансов мэрии. — Ред.). Но что меня радует: с каждого предприятия, где присутствует лично мэр, ему там на мероприятиях директора предприятий говорят, глядя в глаза, что нет финансирования, и он мне с каждого мероприятия звонит и уточняет: правда это или нет, давайте добавим, вернемся. Я все жду, что нам все-таки вернут какие-то деньги, и мы будем распределять все до копейки.

Сейчас, по словам руководителя департамента, готовится новая программа на предстоящие несколько лет. Однако ее финансирование пока под вопросом.

По информации КСП Новосибирска, на реализацию мероприятий программы в целом за 3 года были направлены 85 млн рублей бюджетных средств, в том числе 74 млн — из собственных средств городского бюджета. Исполнение объема финансирования программы составило 96%.

Ранее редакция сообщала о нефинасовых мерах поддержки, которые были предоставлены новосибирским предпринимателям, но по факту не исполняются.