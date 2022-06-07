Малый бизнес Новосибирска недополучил муниципальной поддержки

По информации контрольно-счетной палаты Новосибирска, количество бизнесменов, получающих субсидию на возмещение части затрат в виде предоставления грантов для начинающих предпринимателей, субсидии на части затрат по участию в выставках, на обновление основных средств, а также компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговых платежей, в 2019 году сократилось с 9 до 4 юрлиц, а сумма выплат — с 4,2 млн до 875 тысячи рублей. Всего за срок реализации программы были предоставлены 26 субсидий на общую сумму 8,6 млн. Такие данные в ходе заседания комиссии по контролю за деятельностью органов исполнительной власти привел аудитор КСП Сергей Ерохин.
— Палата считает оценку эффективности программы за 2018-2020 годы на уровне «высокообъективной» — неэффективной, так как установленные департаментом целевые индикаторы не могут объективно отражать степень решения задач программы, — говорит Ерохин.
По результатам проверки, как сообщает аудитор, в адрес департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии были направлены представления.
— В программу не были включены мероприятия, отражающие оказание мер имущественной поддержки и организации инфраструктуры поддержки МСП, утвержденные постановлением мэрии Новосибирска, — сообщает аудитор. — Исключение из мероприятий программы мер имущественной поддержки субъектам МСП не позволяет в полной мере оценить степень развития их поддержки и определить уровень достижения целей программы.
При этом остальные мероприятия программы, за исключением финансовой поддержки, по оценке аудиторов не только выполнены, но и перевыполнены.
Как следует из пояснения руководителя профильного департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина, такая реализация программы департаменту досталась от предшественников, и о ее последствиях порой приходится узнавать постфактум. Напомним, что возглавляемый Витухиным департамент реорганизовался из департамента промышленности, предпринимательства и инноваций под руководством Александра Люлько в марте прошлого года.
— Этой команды больше нет, — говорит Витухин. — Я сейчас даже не могу представить, чтобы выделенные деньги не были распределены. В прошлом году, когда мы этим занимались, были распределены все субсидии. Были выделены 6 «премий» по 500 тысяч рублей и 30 — по 100 тысяч. Итого: предоставили 6 млн рублей.
— В этом году нам срезали финансирование то ли до нуля, то ли почти до нуля, — сообщает Витухин. — Мы с этим боремся: пишем Борису Викторовичу (Бурееву, первому вице-мэру Новосибирска. — Ред.), Александру Владимировичу (Веселкову, начальнику департамента финансов мэрии. — Ред.). Но что меня радует: с каждого предприятия, где присутствует лично мэр, ему там на мероприятиях директора предприятий говорят, глядя в глаза, что нет финансирования, и он мне с каждого мероприятия звонит и уточняет: правда это или нет, давайте добавим, вернемся. Я все жду, что нам все-таки вернут какие-то деньги, и мы будем распределять все до копейки.
По информации КСП Новосибирска, на реализацию мероприятий программы в целом за 3 года были направлены 85 млн рублей бюджетных средств, в том числе 74 млн — из собственных средств городского бюджета. Исполнение объема финансирования программы составило 96%.
Ранее редакция сообщала о нефинасовых мерах поддержки, которые были предоставлены новосибирским предпринимателям, но по факту не исполняются.
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