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Жюри «Сибирь.ПРО» выберет авторов лучших статей и репортажей в новом сезоне проекта

  • 18/06/2021, 12:20
Определен состав жюри шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», в состав которого традиционно вошли лидеры общественного мнения, профессионалы медиаиндустрии, руководители компаний-партнеров, представители органов власти регионов Сибирского федерального округа в сфере информационной политики.

Новости компанийСвое мнение выскажут эксперты, которые на протяжении многих лет добросовестно и беспристрастно оценивают работы конкурсантов. Это сенатор Российской Федерации Александр Карелин и депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Алексеева, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Васильев, председатель Правления Новосибирской региональной общественной организации Общества «Знание» России Галина Гриднева, председатель кемеровской региональной Общественной палаты Ирина Рондик, а также первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников и директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Олег Фёдоров.

В составе судей шестнадцатого конкурса продолжат работу представители компаний-партнеров проекта: вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин, заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов. Кроме того, свое мнение о работах сибирских журналистов в этом году впервые выскажут вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев, генеральный директор холдинга «Сибирская медиагруппа» (принадлежит ЗАО «Эвалар») Андрей Абрамов, руководитель пресс-службы ООО «УК «Сибантрацит» Наталья Винокурова и директор по корпоративным коммуникациям Группы ЭПМ Наталья Нерсесова.

Среди членов жюри многолетние партнёры проекта – генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич, а также директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина и Ирина Шелудкова – начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

В 2021 году в судейских состав войдут представители региональных СМИ: директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина, руководитель ГТРК «Иртыш» Елена Моренис, руководитель новосибирского бюро информационного агентства «ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ» Павел Шагиахметов. Главный редактор газеты «Томские новости», председатель РОО «Томское областное отделение Союза журналистов России» Вера Долженкова, победитель XII и XIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Татьяна Плотникова и заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов также проголосуют за конкурсные материалы коллег-журналистов. Главный редактор информационного портала «Черногорский рабочий», победитель четырнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» Валентина Корзунова впервые присоединилась к экспертной группе.

Для «Сибирь.ПРО» особенно ценным является сотрудничество с профессионалом медиаиндустрии – журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета, лауреатом Международной Невской премии за исследования в области журналистики и массовых коммуникаций Валентиной Мансуровой.

Постоянным членом жюри «Сибирь.ПРО» с 2006 года является Алексей Севостьянов – начальник Департамента информационной политики Администрации Томской области.

Также среди представителей органов власти сибирских регионов – руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Валентина Старокожева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Зиненко, заместитель руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, пресс-секретарь Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Максимов. К судейской коллегии в этом году присоединились пресс-секретарь Губернатора Омской области Алина Атаманенко и начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Юлия Мазур.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства члены жюри будут оценивать работы сибирских журналистов в 16 номинациях, а именно: «Экономика», «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро»,», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРОизведено в Сибири», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРОдвижение территорий», «ПРОфессия железнодорожник».

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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