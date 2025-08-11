Рекламодателям

«Там люди как рабы»: в Новосибирске насчитали более сотни рабочих домов

  • 11/08/2025, 15:30
Автор: Мария Гарифуллина
«Там люди как рабы»: в Новосибирске насчитали более сотни рабочих домов
Объявлениями об их услугах обклеен весь город, большинство из них работают нелегально

В Новосибирской области на сегодняшний день может работать более ста нелегальных рабочих домов — заведений, в которых люди работают за крышу над головой, еду, сигареты и часто совсем без зарплаты. Это количество Infopro54 назвали сотрудники благотворительных организаций, которые оказывают помощь бездомным и часто сталкиваются с теми, кто прошел через рабочие дома.

В Новосибирске общественный транспорт, а так же все дворы и улицы, за исключением разве что элитных жилых комплексов, оклеены  объявлениями, в которых предлагается помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В большинстве случаев указан только сотовый телефон и перечень  обещаемых благ: проживание, работа, питание, сигареты, спецодежда, wi-fi. Про зарплату в подобных объявлениях чаще всего написано так: «платим ежедневно до 1000 рублей». Журналист Infopro54 позвонил по двум телефонам и спросил, как можно попасть в такой дом человеку, вышедшему из тюрьмы. В одном случае уточнили, в каком физическом состоянии находится человек и может ли он работать. И сказали, что могут за человеком выслать транспорт, адрес самого рабочего дома называть не стали. Во втором случае отвечающий усомнился в намерениях того, кто звонит, сказав «что вы вынюхиваете, не мешайте работать», и бросил трубку.

Сотрудники новосибирских благотворительных организаций подтверждают, что число рабочих домов в регионе за последние несколько лет увеличилось. Фактически, такие заведения стали участниками теневого рынка труда, их услугами через третьи фирмы, пользуются многие, в том числе крупные и известные компании.

— Обратите внимания на то, что бомжей на улицах меньше стало. Рабочие дома прибрали этот контингент. С юридической точки зрения многие эти дома нелегальны и используют методы работы, нарушающие права людей: забирают документы, не платят обещанные деньги, заставляют вкалывать без выходных, по 10-12 часов в день. Есть случаи, когда работников там удерживают, не дают им уйти. Там люди как рабы. Но иногда такие заведения могут спасти человеку жизнь, дав ему койку в отапливаемом помещении и тарелку супа. Это очень сложный вопрос, как тут оценить. Вот у меня недавно был случай: женщина, которая получала у нас помощь, ушла в рабочий дом. Хотела заработать денег. Она звонила мне пару дней назад, сказала, что работает посудомойкой, назвала известную сеть общепита. Конечно, она там не устроена официально, выходных у нее еще ни разу не было, денег пока не получала, просила у меня положить ей на телефон сто рублей, — рассказала Infopro54 директор АНО «Рука помощи» Анастасия Захарова.

Рынок такого трудоустройства, объясняют те, кто знаком с ситуацией, работает с помощью групп в соцсетях и мессенджерах. Там руководители рабочих домов получают заказы на персонал. Это всегда неквалифицированный труд, но он неплохо оплачивается: дворники, грузчики на склады, чернорабочие. Деньги получают не сами работники, а тех, кто их туда устраивает. Раздача «зарплаты» происходит согласно правилам рабочего дома или личным соображениям их владельцев.

— 90% вот этих людей, которые ходят из одного дома в другой, они каждый раз с тем, что где-то не платят, где-то не кормят, где-то документы забирают, где-то насильно удерживают. Главная проблема в том, что это рынок не подчиняется никаком законодательному механизму. Чаще всего просто происходит личное обогащение держателей этих домов. Они просто работают «в черную» и всё. Я думаю, что их уже в городе более ста. Раз такое количество объявлений, рекламы, значит, это срабатывает с кем-то. Зачастую у человека бывает такое, что у него нет связи, нет еды, ничего нет. Он идет, бумажку эту держит, прохожий звонит по этому номеру телефона и человек попадает в рабочий дом. А там может и помощь быть, а может быть и погибель. Чтобы разобраться с этим вопросом, надо на законодательном уровне создавать какие-то рабочие группы, в которых будут  представители власти, прокуратуры, полиции, медики. Надо ходить и смотреть, что в таких рабочих домах происходит, — рассказал Infopro54 руководитель православного центра помощи бездомным «Фавор».

Рабочие дома (в прошлом их называли работными домами) чаще всего встречаются в крупных городах  и промышленных регионах. Те, кто оказался там, редко жалуются, потому что считают, что  альтернативы у них нет. Некоторые общественники пытаются привлечь внимание к проблеме, но системного решения пока не получается.

Ранее редакция сообщала, что на рынке труда Новосибирской области наблюдается кадровый голод и зарплатный потолок. 

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

