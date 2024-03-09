10 марта в Новосибирске начинается Масленичная неделя

Новосибирские общественники запланировали на Масленичную неделю 90 активностей и чаепитий с блинами, куличами и сладостями. Праздничные мероприятия состоятся в каждом районе города — для их проведения будут организованы 22 площадки.

Как сообщили в управлении общественных связей мэрии города Новосибирска, формат празднований будет традиционным: угощения (каша, пироги, куличи и, конечно же, блины), концерты и активности с фольклорным колоритом, начиная с перетягиваний каната и лазанья на столбы и заканчивая играми с детьми.

17 марта — последний день Масленицы — Прощенное воскресенье. С 18 марта у православных начинается Великий пост, который продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, сколько блинов можно съесть на Масленицу.