Накануне выборов регионы поднимают тему индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. По словам авторов законопроекта — Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея, (№1145145-7) такое решение негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров. В пояснительной записке к проекту говорится, что отмена индексации привела к «негативному отношению» со стороны как работающих, так и не работающих пенсионеров. Кроме того, это привело к росту числа тех пенсионеров, кто стал получать серые зарплаты.

— Если на 1 января 2016 года в России насчитывалось более 15 млн работающих пенсионеров, то по итогам первого квартала того же года их число сократилось до 9,6 млн человек, из-за чего правительству пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансфер по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб., а добиться экономии бюджета не удалось, — сказано в пояснительной записке.

В связи с этим документом предлагается вернуть ежегодное повышение пенсий этой категории пенсионеров. По оценке разработчиков, в 2022 году на это потребуется дополнительно порядка 400 миллионов рублей.

Днем ранее Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму аналогичный законопроект. Там также предлагалось возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Авторы проекта указали, что отмена индексации «негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан», а затраты на его исполнение оценивались также в 400 млрд руб.

Напомним, выборы в Госдуму намечена на сентябрь 2021 года.