Тренды 2022 года на кадровом рынке. И соискателям, и работодателям придется меняться

Итоги двух пандемийных лет

— Дмитрий, какие изменения произошли на рынке труда Сибири с точки зрения зарплат?

— В среднем по рынку округа зарплаты, указанные в вакансиях, выросли на 3% — до 31 тысячи рублей в месяц. Самые большие медианные зарплаты были в Красноярске — 37,5 тысячи рублей в месяц и Новосибирске — 37,3 тысячи рублей. Если говорить об отраслевом разрезе, то самые высокие предложения по округу в 2021 году были в вакансиях, которые размещали компании автомобильного бизнеса, — 42,5 тысячи рублей в месяц (+6%), а также в строительстве (+7%), транспортно-логистической сфере и IT — 40 тысяч рублей. Причем в логистике и IT за год зарплатные предложения выросли на 14%. Это чуть меньше среднероссийских показателей — 15-17%.

В Новосибирске в 2021 году, по сравнению с 2020-м, на первом месте по динамике роста зарплат были вакансии из сферы охрана и безопасность — 35 тысяч рублей (в 2020-м — 25 тысяч), банковская сфера — 40 тысяч (30 тысяч), госслужба — 40 тысяч (33 тысячи), маркетинг и реклама — 35,5 тысячи (30 тысяч) и бухгалтерия/финансы — 35 тысяч (30 тысяч).

Кстати, в Новосибирске в 2021 году в топ вакансий с самыми высокими зарплатами вошли автомобильный бизнес (50 тысяч рублей), строительство (50 тысяч), транспорт, логистика/IT, телеком (40 тысяч), производство и сельское хозяйство (40 тысяч) и банки/госслужба (40 тысяч).

— Как изменились предложения в разрезе вакансий? Каких сотрудников на второй год пандемии чаще всего искали работодатели?

— Если говорить о рынке в целом, то количество вакансий на платформе «Авито» утроилось. На наш взгляд, это вызвано общим кадровым дефицитом, с которым столкнулся не только Новосибирск и Сибирь, но и весь мир.

В Новосибирске на 240% выросло количество вакансий в управлении персоналом. Нас такой результат не удивил, так как на рынке труда был острый дефицит кадров, и специалисты по их привлечению, по работе с коллективом понадобились многим компаниям. Количество предложений по госслужбе увеличилось на 180%. Этот сектор всегда был не самым супероплачиваемым, но у него есть очень весомый фактор — стабильность. Именно на этот фактор ориентируются соискатели, откликающиеся на такие вакансии. 170% роста показал сектор развлечений. На наш взгляд, это прямое следствие карантинных ограничений, которые периодически вводились в отрасли. С точки зрения кадровой политики этот сектор напоминал в 2021 году американские горки. При объявлении очередного локдауна люди массово увольнялись из компаний, а при его завершении их так же массово пытались набирать. Многие сотрудники в такой ситуации были вынуждены искать работу в других сферах. Количество вакансий в продажах выросло на 140%.

Интересно посмотреть на ситуацию на кадровом рынке с точки зрения вакансий и откликов соискателей. К примеру, доля размещенных вакансий в продажах составляет 17%, а откликов на них всего 9,5% от общего числа. В производстве и сельском хозяйстве — 16% и 14%, в строительстве — 14% и 11,4%. Это говорит о том, что ряд отраслей экономики крайне остро нуждается в персонале. Нехватка кадров — катастрофическая. Это произошло по целому ряду причин, которые начали формироваться в 2020 году, сохранились в 2021-м и будут актуальны в 2020-м.

— Снижение внешних мигрантских потоков. По неофициальным оценкам, приток трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья сократился с допандемийных 11,5-12 млн человек, до 5-5,5 млн. То есть только за счет этого на рынке возник дефицит в 5-6 млн рабочих рук. Больше всего мигрантов было задействовано в сферах строительства, ЖКХ и логистике.

— Сокращение внутренней миграции за 2 года пандемии на 20%. Люди боялись уезжать из дома на длительное время, в том числе на вахты. Анализируя резюме соискателей, мы заметили, что в перечень требований по вакансиям, предусматривающим работу вахтовым методом, многие включают ДМС, условия проживания в небольших коллективах, наличие в точке работы врача.

— Демографические сложности. Нас догнала та демографическая яма, которой экономисты пугали много лет. И эту ситуацию волевым политическим решением не исправишь. Еще в течение 4-5 лет фактор демографической ямы будет ухудшаться и негативно влиять на рынок труда.

— Перераспределение мигрантских потоков. 2 года пандемии Россия была закрыта для въезда мигрантов, но это не означает, что они сидели дома и ничего не делали. В разных странах условия карантина отличались, поэтому, к нашему удивлению, многие мигранты переориентировались на США, Китай, Южную Корею. Россия перестала быть для них магнитом. Кроме того, с учетом девальвации курса рубля и мировой политической нестабильности российский рынок труда становится все менее привлекателен для трудовых мигрантов.

— Размылись региональные границы. Многие компании поняли, что им совершенно не нужно переманивать соискателя и настаивать на его личном переезде в конкретный город. Не менее эффективно с ним можно работать на удаленке. Это тоже привело к ужесточению конкуренции за кадры.

Первые последствия

— И как все перечисленные вами тренды рынка труда в пандемию отражаются на экономике?

— Даже если ситуация с коронавирусом в ближайшее время волшебным образом разрешится, и он отступит, вернуть внешние миграционные потоки мы не сможем. Демографическую ситуацию быстро также не поправить. Так что мы можем уповать только на возвращение мобильности внутри страны. Кстати, дефицит кадров для Сибири более актуален, чем для центральной части России, так как округ притягивает меньше внимания со стороны трудовых мигрантов. С другой стороны, есть вероятность, что на фоне кадрового голода в столичных регионах часть соискателей востребованных специальностей из СФО сменят место работы в рамках внутренней миграции.

— Следствием большой конкуренции за кадры является рост зарплат. Размытие границ вначале привело к тому, что работодатели обрадовались, думая, что смогут привлекать высококвалифицированный персонал за меньшие деньги. Но конкуренция за кадры этот эффект быстро нивелировала, и зарплаты по отраслям усреднились в целом по стране. Тем не менее именно этот фактор способствовал тому росту зарплат, который мы увидели по итогам 2021 года. Если бы не удаленка — рост был бы значительно больше.

— Большой запрос на автоматизацию. Он тоже вполне понятен. Если ты не можешь бесконечно увеличивать зарплату, то будешь искать возможности для минимизации ручного труда.

— Рост запроса на HR-аналитику. Это работа с большими данными (Big Data), которая позволяет предугадать множество важных факторов, связанных с эффективностью работы сотрудников. Собранная нами информация позволяет констатировать, что за счет грамотной работы с персоналом (правильная расстановка людей, планирование и т. д.) можно оказать гораздо большее влияние на все бизнес-процессы компании, чем при изменении многих других факторов.

— Вы говорите об автоматизации. Можно предположить, какие профессии находятся под угрозой исчезновения, и в перспективе количество этих вакансий может резко сократиться на рынке труда?

— На сегодняшний день самой массовой профессией в России является водитель. По нашей оценке, в этой сфере реально работают около 7 млн человек, при официально зарегистрированных 2 млн. С 1 февраля в одном из районов Москвы начали тестировать первые такси-беспилотники. Аналогичный эксперимент проходит в Казани.

На рынке труда около 5 млн продавцов. Между тем в магазинах во многих регионах появляется все больше касс самообслуживания. В Москве есть торговые точки, где практически не осталось кассиров. Люди предпочитают самостоятельно пробивать свои покупки.

Под угрозой — профессия оператора колл-центра. Чат-боты становятся все более совершенными, и многие люди при разговоре с собеседником даже не всегда определяют, что общаются с машиной.

Суперпандемийный тренд — рост e-commerce. Сотрудники из многих сегментов рынка, особенно отправленных в локдаун, перешли на работу курьерами. Сейчас в этой сфере работают около 5 млн человек. В города-миллионниках в пик заказов зарплата курьеров доходила до 100 тысяч рублей в месяц. При таких зарплатах многие люди осознанно бросали насиженные места и шли в доставку. Кстати, такой перекос в зарплатах перетянул в курьеры трудовых мигрантов, которые все-таки решили приехать на заработки в Россию. Но в перспективе, в связи с развитием беспилотников, спрос на курьеров начнет падать, как и зарплаты.

С другой стороны, когда изобрели паровую машину, не понимали, куда денутся все извозчики, но ситуация быстро нормализовалась. Мы считаем, что из профессий, которые могут освоить роботы, люди перетекут в сервисные специальности, так как потребуется большое количество персонала для обслуживания новых технологий.

— А обратный вопрос: какие сферы защищены от исчезновения, поглощения процессами автоматизации?

— Это рынок производства контента. У него очень большая емкость. Любой блогер с аудиторией от 10 тысяч человек дает работу еще нескольким людям, которые помогают ему производить контент.

Интересный тренд пандемии — бум спроса на компании, которые занимаются онлайн-обучением. В 2020 году он вырос в 2-3 раза, продолжил расти в 2021 году, и в перспективе динамика сохранится. Многие компании сегодня готовы вкладываться и обучать или переобучать перспективных сотрудников.

— Какую роль на рынке труда, на ваш взгляд, будет играть временная занятость?

— По нашим наблюдениям, потребность в подработке на рынке труда очень высокая и у нее большой потенциал роста. Сегодня это элемент так называемой гик-экономики. Судя по платформе «Авито Работа», среди работающих на основном месте трудоустройства посетителей сервиса 11% подрабатывали на стороне. Среди тех, кто искал работу за 3 месяца, большинство искали именно формат подработки — 37%. Среди тех, кто планирует искать работу в ближайшие 3 месяца, на подработку рассчитывают 43%.

Такой тренд вполне объясним. Экономическая ситуация сложная, и у людей, работающих на одной работе, денег не хватает, поэтому они ищут дополнительный заработок. Большое влияние на прирост этого сегмента рынка оказало появление института самозанятых.

Если посмотреть ситуацию с точки зрения работодателей, то за последние 3 месяца сотрудников на подработку искали 35% компаний. В сфере «синих воротничков» эта доля еще больше — 53%. Чаще всего сотрудников в таком формате готовы набирать компании из таких сфер, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, сервисное обслуживание, IT, рестораны, курьерские услуги, логистика, транспорт и т. д. Как правило, речь идет о периодах пикового спроса. Например, работа кассиром в предпраздничные дни или часы пик.

Напомню, в прошлом году «Авито Работа» инвестировала в покупку сервиса подработки GigAnt. Он суперпопулярный, хорошо раскупается работодателями, и мы продолжим инвестировать в развитие этого проекта.

Хочешь работу/сотрудника — умей…

— Как, по вашим оценкам, сегодня должны меняться соискатели, чтобы рассчитывать на более высокую зарплату?

— Во многих сферах сейчас очень котируются не только профессиональные навыки международного уровня, но и знание иностранных языков. Это существенно расширяет горизонты соискателя. Он может быть востребован не только в России, но и по всему миру.

Не очень хорошая новость для тех, кто придерживается мнения о важности «одной записи в трудовой книжке». Теперь эта история совсем не актуальна. Сейчас, если ты находишься на одной позиции 5-7 лет, это вызывает много вопросов. Сегодня каждые 3-5 лет нужно получать новый статус или развиваться, проходить курсы, получать дополнительные навыки. Тогда ты будешь интересен на рынке труда.

Также стоит отметить, что на рынке постоянно появляется много узких специальностей, которые ранее просто не существовали. Например, маркетолог в TikTok. Если вы закончили обучение 4-5 лет назад, то вы уже устарели, так как в это время TikTok еще не существовал.

— А если посмотреть на ситуацию с точки зрения работодателей?

— Многие работодатели тоже начали пересматривать свои подходы к персоналу. Они осознают, что в ближайшие годы ситуация на кадровом рынке не улучшится, а значит, нужно работать с теми людьми, которые есть, уменьшать текучку кадров. Возможно, рассматривать новые категории соискателей.

Напомню, совсем недавно у нас прошло повышение пенсионного возраста. Раньше в HR был термин «резюме 45+», которые часто откидывались из предубеждения, что человек не вольется в коллектив, не сможет адаптироваться к процессам в компании, так как уже не отличается гибкостью. Кроме того, мы видим, что сейчас около 6 млн россиян находятся в так называемом предпенсионном возрасте. Государство из благих побуждений сделало так, что этого человека практически невозможно уволить без значимых причин, и работодателей этот факт сильно напрягает. Если попадется злобный сотрудник, то трудовая инспекция встанет на его сторону. Как минимум, отношение к таким категориям соискателей работодателям придется пересматривать. Демографическая ситуация приводит к тому, что они будут составлять около 10% трудоспособного населения.

Еще одна категория соискателей, которая сегодня вызывает предубеждение у работодателей, — люди с ограниченными возможностями здоровья. А это около 4 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте. Они могут вполне эффективно работать, тем более в контексте удаленки.

Наконец, начинает меняться отношение работодателей к молодежи. Если раньше к сотрудникам без опыта относились скептически, то сейчас просят нас привлечь молодежь на платформу «Авито Работа».

— Какие изменения на рынке труда вы считаете наиболее важными и интересными?

— Мы очень верим в контентные истории. Вечный спор физиков и лириков сегодня уравнялся.

— Считаю, что не нужно переоценивать отрасль IT, которая сегодня на пике спроса. Вся IT-шная сфера движется в no code. Уже через 5-6 лет большая часть нынешних IT- специальностей будет невостребована. Останется спрос на архитекторов систем, приложений.

— Я верю в историю самозанятости, особенно в производстве контента, в том числе самообучающего.

— Очень перспективна история с переобучением. В России уже появились сервисы, которые предлагают соискателям бесплатное обучение по дорогостоящим профессиям за проценты с зарплаты при последующем трудоустройстве. На Западе это распространенная тема.

Перспективна тема, связанная с финансовой грамотностью. К примеру, за время пандемии в США в экономику было вброшено огромное количество долларов, и по факту люди получили в 4 раза больше, чем в 2019 году. Многие из-за этого просто перестали искать работу, так как зарплаты были ниже выделяемого пособия. Почти все эти «вертолетные деньги» ушли на биржу. Число частных инвесторов выросло в разы. В России количество открытых счетов на фондовом рынке также резко увеличилось.

— В качестве футуристического прогноза можно отметить такой проект, как «вмененный доход». В некоторых странах он прорабатывается. Предполагается, что государство будет выплачивать людям какой-то доход (как это было в США во время пандемии), который они потом будут запускать в экономику, плюс при желании они будут дополнительно работать.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено пресс-службой компании