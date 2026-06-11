Новички помогли новосибирским дорожникам сэкономить на торгах 2,5 млрд рублей

Помогли новички

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области разыграло контракты на содержание 12,6 тысяч дорог между дорожными организациями. На торгах удалось снизить цену на 2,55 млрд рублей. В итоге за 40 лотов дорожники заплатят 21 млрд рублей.

— Появление на торгах новых подрядных организаций, ранее не работавших в регионе, напрямую повлияло на рост конкуренции. Это позволило добиться максимальной экономии, — отметили в ТУАД Новосибирской области.

Как пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе ТУАД, новичками на новосибирском дорожном рынке в этом году стали АО «Мариинскавтодор» и ООО «Линия».

Распределение лотов

Больше всего лотов получило напрямую АО «Новосибирскавтодор» — 32. Компания за лето должна провести работы на 9 тысячах км дорог в 23 районах области. На торгах цена снизилась от 17% до 41,5% от первоначальной. В общей сложности за работы компания получит 15 млрд рублей.

Дочерняя компания ГК «Новосибирскавтодор» — АО «Мариинскавтодор» — будет обслуживать 622 км дорог в Купинском районе.

Подрядная организация «Новосибирскавтодора» — ООО «Линия» — получила контракт на содержание трасс в Маслянинском и Тогучинском районах общей протяженностью 308 км со снижением 34,03%.

Напомним, до декабря 2025 года 98% акций «Новосибирскавтодора» принадлежали Дмитрию Пингасову. В списке собственников также назывался Федор Николаев — оба бывшие депутаты регионального парламента. Сейчас информация о владельцах компании закрыта. В нынешний созыв парламента входит Елена Тырина, ранее работавшая в «Новосибирскавтодоре».

У ООО «Новосибирскагропромдорстрой» два контракта: в Кыштовском (424 км, экономия 9%) и Каргатском районах (375 км, экономия 30%). Учредитель компании (73%) — экс-депутат регионального парламента Александр Барсуков.

Контракт на 1,1 млрд выиграло ООО УК «Инвестстройпроект», принадлежащее Василию Ивакову. Он также ранее был депутатом регионального парламента. Компания будет обслуживать 490 км дорог в Краснозерском районе, снижение составило 17%.

ООО «Стройдорсиб» получил участки в Барабинском, Куйбышевском и Убинском районах протяженностью 581 км со снижением 25%. Собственником компании является Александр Бузениус, директором — его сын. Бузениус — председатель совета депутатов Октябрьского сельсовета Куйбышевского района.

— Сэкономленные в ходе торгов средства будут перенаправлены на устранение дефектов дорожной сети, приведение в нормативное состояние участков, — подчеркнули в ТУАДе.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Травников раскритиковал ямочный ремонт в Новосибирске. А аудиторы заявляют, что дорожные подрядчики нарушают требования по вывозу строительных отходов в Новосибирске.