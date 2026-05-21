Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Автор: Оксана Мочалова

ТУАД объявляет торги на 24 млрд рублей с дроблением лотов по районам области

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) по Новосибирской области объявляет 40 отдельных аукционов. Таким образом ведомство намерено найти подрядчиков для обслуживания региональных и межмуниципальных трасс, а также мостов и путепроводов на них. Работы рассчитаны на ближайшие три года, их общая сумма составит 24,3 миллиарда рублей.

Срок выполнения контрактов — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2029 года. Работы развернутся на территории 30 районов и округов Новосибирской области. Количество контрактов в каждом муниципальном образовании будет зависеть от протяжённости и конфигурации местной дорожной сети (от одного до трёх).

В ТУАД пояснили, что дробление лотов на 40 аукционов нужно для привлечения максимального числа участников. Такой подход, по мнению ведомства, позволит исключить монопольные преимущества и создать здоровую конкурентную среду.

Приём заявок от подрядчиков пройдёт с 22 мая по 3 июня 2026 года. В этот же период состоятся и сами торги.

Обязательства для подрядчиков расписаны на весенне-летне-осенний и зимний периоды на всём протяжении закреплённых участков.

В настоящее время дорожное хозяйство региона обслуживают пять специализированных организаций. Новые 40 аукционов призваны обновить и расширить пул исполнителей на предстоящий трёхлетний цикл.

Ранее Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты.

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Автор: Юлия Данилова

«Чуйский тракт» определен как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в России. В 2025 году на Чуйском тракте был зафиксирован рост автомобильного трафика на 16%, что подтверждает ежегодное увеличение потока самостоятельных путешественников, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Дорожные работы на маршруте «Там, где начинается Чуйский тракт» намечены в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», — пояснила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Автор: Юлия Данилова

Эксперты отмечают заметный сдвиг в сегменте онлайн-обучения: аудитория всё чаще отказывается от коротких прикладных курсов в пользу длительных программ и второго высшего образования. Люди хотят чувствовать себя увереннее, они ищут карьерной безопасности в условиях нестабильной экономики и быстро меняющихся требований рынка. Об этом редакции Infopro54 сообщила начальник организационно-технического отдела Института открытого дистанционного образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Лаврова.

По ее словам, ещё несколько лет назад короткие курсы были на пике популярности: за недели или месяцы можно было освоить навык и сразу применить его. Особенно популярно это было в IT, маркетинге, дизайне. Однако со временем проявились ограничения: материал подаётся предельно сжато, шаблонными инструкциями, не хватает теории и понимания взаимосвязей. В итоге полученные навыки было сложно адаптировать к нетипичным задачам.

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

20 мая в Новосибирске прошел День предпринимательства.

Мероприятие было организовано Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» и администрацией города Новосибирска. Финансовую поддержку оказал Альфа-Банк, а информационное освещение обеспечили порталы InfoPro54.ru и «Континент Сибирь».

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта (AI) внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместного стека решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание AI в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные AI-среды. Особое внимание будет уделено внедрению AI-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

За 2025 год доходы от туристического налога в бюджет Новосибирска превысили 100 млн рублей, а за первый квартал 2026 года поступления составили 25 млн рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Полученные средства, в первую очередь, направляем на развитие инфраструктуры: благоустройство пешеходных маршрутов и общественных пространств – чтобы город становился комфортнее и для жителей, и для тех, кто к нам приезжает, — рассказал мэр.

