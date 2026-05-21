Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) по Новосибирской области объявляет 40 отдельных аукционов. Таким образом ведомство намерено найти подрядчиков для обслуживания региональных и межмуниципальных трасс, а также мостов и путепроводов на них. Работы рассчитаны на ближайшие три года, их общая сумма составит 24,3 миллиарда рублей.

Срок выполнения контрактов — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2029 года. Работы развернутся на территории 30 районов и округов Новосибирской области. Количество контрактов в каждом муниципальном образовании будет зависеть от протяжённости и конфигурации местной дорожной сети (от одного до трёх).

В ТУАД пояснили, что дробление лотов на 40 аукционов нужно для привлечения максимального числа участников. Такой подход, по мнению ведомства, позволит исключить монопольные преимущества и создать здоровую конкурентную среду.

Приём заявок от подрядчиков пройдёт с 22 мая по 3 июня 2026 года. В этот же период состоятся и сами торги.

Обязательства для подрядчиков расписаны на весенне-летне-осенний и зимний периоды на всём протяжении закреплённых участков.

В настоящее время дорожное хозяйство региона обслуживают пять специализированных организаций. Новые 40 аукционов призваны обновить и расширить пул исполнителей на предстоящий трёхлетний цикл.

