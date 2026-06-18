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Жители Новосибирска раскритиковали новый тротуар на Толмачёвском шоссе

Автор: Юлия Данилова

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Основная претензия касается отсутствия системы водоотведения

Завершение строительства нового тротуара вдоль Толмачёвского шоссе вызвало неоднозначную реакцию жителей Новосибирска. Несмотря на положительные оценки качества асфальтового покрытия, горожане обратили внимание на ряд недостатков, которые, по их мнению, могут создать проблемы в процессе эксплуатации объекта.

Новый пешеходный маршрут обустроили на участке от дома № 53 по Толмачёвскому шоссе до границы города. Часть жителей положительно оценила выполненные работы, отметив ровное покрытие и общее улучшение инфраструктуры.

Однако вместе с одобрительными комментариями появились и критические замечания. Основная претензия касается отсутствия системы водоотведения.

По словам горожан, на объекте не предусмотрены водостоки, из-за чего во время дождей и весеннего таяния снега вода может скапливаться на дороге и попадать на пешеходов.

— Сделали тротуар. Хорошо, нужно, важно. Но кто-то подумал про отвод воды с дороги? Нет ни одного водостока, — написал один из жителей в социальных сетях.

Другие пользователи также выразили опасения, что при выпадении осадков проезжающие автомобили будут поднимать брызги в сторону пешеходной зоны.

В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили Om1 Новосибирск, что объект пока не сдан окончательно и работы продолжаются.

По информации ведомства, вдоль тротуара планируется оборудовать водоотвод в местах, где будет фиксироваться застой воды. Полностью завершить благоустройство планируется до 31 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Травников раскритиковал ямочный ремонт в Новосибирске. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Ремонт дорог благоустройство

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— Появление на торгах новых подрядных организаций, ранее не работавших в регионе, напрямую повлияло на рост конкуренции. Это позволило добиться максимальной экономии, — отметили в ТУАД Новосибирской области.

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На кадрах, предоставленных Om1 Новосибирск, видно, что кто-то из жильцов решил превратить придомовую территорию в настоящий дачный уголок. Во дворе установили бассейн, рядом разместили мангал, а неподалёку поставили клетку с двумя кроликами.

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Губернатор Травников раскритиковал ямочный ремонт в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

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Аэропорт Толмачёво сократил число парковок у входа

Автор: Оксана Мочалова

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Причиной изменений стало обновление пространства перед терминалом. Для пассажиров и встречающих продолжают работать парковки Р3, Р4 и Р9.

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