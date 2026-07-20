На Димитровском мосту в Новосибирске меняют схему проезда

В Новосибирске закончился второй этап обновления Димитровского моста. Подрядная организация полностью обновила правую часть объекта. Здесь заменили проезжую часть и тротуар, консольную плиту, а также восстановили водоотвод и гидроизоляцию. Помимо этого, дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие и установили новые ограждения. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— С 19 на 20 июля на объекте стартует финальная стадия работ, что потребует изменения схемы движения. Центральные полосы будут закрыты, а привычный режим реверсивного движения отменят. Транспорт продолжит движение по стандартной схеме, но с сужением в центре: для автомобилей сохранятся четыре полосы — по две в каждом направлении. Такие меры необходимы, чтобы максимально оперативно завершить ремонт и открыть мост до наступления холодов, — написал мэр.

Напомним, Димитровский мост начали готовить к капитальному ремонту еще в марте 2023 года. Спустя полгода суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста. И только в апреле 2024 года стало известно о том, что работы стартовали, а выполнять их будет строительная компания «Дороги Сибири». Но уже в июле начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев заявил, что МКУ «Гормост» приняло решение об одностороннем отказе в продлении контракта с ООО «СК Дороги Сибири» на ремонт переправы. Причиной расторжения стало то, что подрядчик не обеспечивает численный состав рабочих, необходимый для покрытия всего фронта работ на мосту, что может привести к срыву сроков сдачи объекта. Но директор ООО «СК Дороги Сибири» Никита Дорошенко опроверг эту информацию. Несмотря на это в сентябре мэрия все же расторгла контракт с подрядной организацией.

В начале марта 2025 года стала известна компания, выигравшая тендер на продолжение ремонта Димитровского моста. Как сообщили тогда в «Территориальном управлении автомобильных дорог» (ТУАД), на объект вышло ООО «Автодорремонттехно». Компания была единственным участником конкурса, объявленного МКУ «Гормост».

Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирска раскритиковали новый тротуар на Толмачёвском шоссе.