Уход за комнатными растениями по Лунному календарю в феврале 2023

Лунный календарь – это отличная шпаргалка для любителей комнатных растений.
По данным сайта magasha.ru в феврале фазы Луны расположились следующим образом:
Запрещенными для любых работ с растениями являются дни новолуния и полнолуния, причем следует учитывать, что новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.
|Даты
|Виды работ
|1 февраля
|Рыхление почвы в горшках. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги
|2-4 февраля
|Посадка, полив и подкормка. Также можно замачивать семена, рыхлить землю в цветочных горшках
|4-6 февраля
|Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их посадка и пересадка
|7-9 февраля
|Рыхление почвы в горшках, обрезка засохших или больных побегов, листьев, цветков, полив. Кроме того, допускаются пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков
|9-11 февраля
|Стратификация семян и косточек. Возможны посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренение черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полив
|12 февраля
|Полив, обрезка и омолаживание комнатных растений. Также можно замачивать семена и бороться с вредителями и болезнями
|13-17 февраля
|Размножение и посадка комнатных растений нежелательны. Однако можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями
|18 февраля
|В этот день можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей
|20-21февраля
|Неблагоприятны посадка, посев или пересадка растений, а также их обрезка, возможно удаление больных и неправильно развивающихся растений
|22-24 февраля
|Обработка растений от болезней и вредителей
|25-26 февраля
|Посадка, но не пересадка комнатных растений
|27-28 февраля
|Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива
Ранее редакция публиковала Лунный календарь для комнатных растений на каждый день в январе 2023.
Фото: pexels.com
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