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Уход за комнатными растениями по Лунному календарю в феврале 2023

  • 12/01/2023, 11:05
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Уход за комнатными растениями по Лунному календарю в феврале 2023
В благоприятные дни зеленые питомцы менее болезненно переносят пересадку, лучше усваивают подкормки и быстрее оправляются от ран, полученных при обрезке.

Лунный календарь – это отличная шпаргалка для любителей комнатных растений.

По данным сайта magasha.ru в феврале фазы Луны расположились следующим образом:

  • Луна растет с 1 по 4 февраля
  • Полнолуние 5 февраля
  • Луна убывает с 6 по 19 февраля
  • Новолуние 20 февраля
  • Луна опять растет с 21 по 28 февраля

Запрещенными для любых работ с растениями являются дни новолуния и полнолуния, причем следует учитывать, что новолуние имеет более сильное негативное влияние и поэтому не рекомендуется работать с растениями три дня — день до новолуния, в новолуние и день после.

Уход за комнатными растениями по Лунному календарю в феврале 2023

Полив комнатных растений

Посадка и пересадка цветов по Лунному календарю в феврале 2023

Даты Виды работ
1 февраля Рыхление почвы в горшках. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги
2-4 февраля Посадка, полив и подкормка. Также можно замачивать семена, рыхлить землю в цветочных горшках
4-6 февраля Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их посадка и пересадка
7-9 февраля Рыхление почвы в горшках, обрезка засохших или больных побегов, листьев, цветков, полив. Кроме того, допускаются пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков
9-11 февраля Стратификация семян и косточек. Возможны посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренение черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полив
12 февраля Полив, обрезка и омолаживание комнатных растений. Также можно замачивать семена и бороться с вредителями и болезнями
13-17 февраля Размножение и посадка комнатных растений нежелательны. Однако можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями
18 февраля В этот день можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей
20-21февраля Неблагоприятны посадка, посев или пересадка растений, а также их обрезка, возможно удаление больных и неправильно развивающихся растений
22-24 февраля Обработка растений от болезней и вредителей
25-26 февраля Посадка, но не пересадка комнатных растений
27-28 февраля Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива
Уход за комнатными растениями по Лунному календарю в феврале 2023

Пересадка комнатных растений

Как определить, что пришла пора пересаживать комнатное растение

  • Цветочный горшок часто опрокидывается на бок и не может самостоятельно стоять без опоры (стена, окно).
  • Из дренажных отверстий горшка проросли корни, а само растение перестало расти.
  • Переувлажнение почвы. Если земля закисла, то от нее исходит неприятный запах. Нужна срочная пересадка с полной заменой грунта.
  • Если растение остановилось в росте, не цветет, а листочки мягкие – возможно начали гнить корни. Растение вынимают из горшка и осматривают. Если есть гниль, испорченные корни обрезают до здоровой ткани, обрабатывают слабым (розовым) раствором марганцовки и сажают в новую почву и чистый горшок.
  • Растение не растет или растет очень медленно, новые листочки вырастают мелкие, а цветения давно не наблюдалось – значит пора пересаживать в горшок большего размера с добавлением свежего грунта.
  • Недавно купленные растения необходимо пересаживать в другой грунт и горшок, так как транспортировочные горшки часто маленького размера и с неподходящим для долгого выращивания грунтом.

Ранее редакция публиковала Лунный календарь для комнатных растений на каждый день в январе 2023.

Фото: pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными цветами лунный календарь комнатные растения


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