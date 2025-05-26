Рекламодателям

В Новосибирске растёт конкуренция между застройщиками апартаментов

  • 26/05/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске растёт конкуренция между застройщиками апартаментов
Вся недвижимость этого типа, которая возводится в городе, может быть продана за 5 лет

Все строящиеся апартаменты Новосибирска могут быть проданы за 5 лет. При текущих темпах продаж, одних только апартаментов, на которые разрешения на строительство уже получены, хватит на 61 месяц, сообщает независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По его словам, в строящихся объектах в Новосибирске на сегодняшний день не реализовано 5 630 апартаментов, остатки в сданных комплексах находятся в пределах 200-250 лотов, еще около 1 000 лотов — у инвесторов.

— Рынку апартаментов, конечно, попроще конкурировать с рынком жилого строительства из-за отсутствия льготной ипотеки, но давление на рынок от инвесторов никто не отменял. Можно констатировать, что у потенциальных покупателей апартаментов огромный выбор, и конкуренция между застройщиками будет набирать обороты, — считает аналитик.

При этом эксперт напоминает, что в настоящее время перенос ввода зданий в эксплуатацию допускается без особых потерь для застройщика. В вопросах нарушения качества и несвоевременности исправления недостатков, закон также находится не на стороне покупателя недвижимости.

— Несмотря на работу застройщиков апартаментов через договора долевого участия и счета-эскроу, при нарушениях суд будет рассматривать покупателей апартаментов как лиц, стремящихся получить коммерческую выгоду, а не как обманутых дольщиков в классическом понимании, — констатирует Николаев.

Напомним, в апреле 2025 года в Новосибирске было приобретено 87 апартаментов на общую сумму 598 млн рублей. Это на 8,4% меньше по количеству сделок и на 0,9% меньше — по сумме продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена квадратного метра в апреле текущего года — 203 тысячи рублей

При этом доля апартаментов в общем количестве квартир и апартаментов, реализованных в новостройках новосибирской агломерации, постоянно растёт. В 1 квартале по ДДУ, составила 9,4% (в 2024 — 8,6%, в 2023 году — 6,2%).

Стоит отметить, что на январском пленарном заседании Госдумы, законопроект о статусе апартаментов, предполагающий легализацию понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе, был отклонен.

Ранее редакция сообщала, что инвестиции в апартаменты оказались более устойчивыми в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедервум

1

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость апартаменты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

В России жить без креативного мышления невозможно, а если оно есть, то ты справишься со всеми трудностями
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
В Новосибирске растёт конкуренция между застройщиками апартаментов
26/05/25 15:00
Недвижимость
Сбер поздравил клиентов с Днём предпринимателя
26/05/25 14:48
Бизнес
Поставщика новосибирского оборонного завода отправили в колонию за коррупцию
26/05/25 14:30
Право&Порядок
Штрафы до 500 тысяч: о наказании за приём детей нелегалов предупредили школы и вузы России
26/05/25 14:00
Образование Право&Порядок
Экологическая акция «День кедра» прошла в Новосибирске
26/05/25 13:30
Общество Экология
Медиафорум «Сибирь.ПРО» состоится в конце мая в Новосибирске
26/05/25 13:15
Бизнес
Школьную драму из предзакатного СССР показали в театре «Красный факел»
26/05/25 13:00
История Культура Общество
Перспективы возвращения западных брендов оценили в Новосибирске
26/05/25 12:30
Бизнес
Проект «От сердца к сердцу» помог новосибирским женщинам раскрыть свой потенциал
26/05/25 12:04
Бизнес Общество
Владимир Путин наградил Николая Харитонова Звездой Героя труда
26/05/25 12:00
Власть Общество
Мошенники выманивают карты и делают жертв соучастниками преступлений
26/05/25 11:35
Финансы
Родители посчитали расходы на выпускной в Новосибирске
26/05/25 11:00
Общество
Иван Штурбабин назначен главным архитектором Новосибирска
26/05/25 10:30
Власть Отставки и назначения
«Новосибирскую теплосетевую компанию» возглавил Александр Косов
26/05/25 10:00
Бизнес Отставки и назначения
Почти три млрд рублей получит Новосибирск на четвертый мост
26/05/25 9:30
Бизнес Власть Город
Около аэропорта авиазавода в Новосибирске обнаружено скопление птиц
26/05/25 9:00
Власть Право&Порядок
Прокуратура выясняет причины задержки электричек в Новосибирске
25/05/25 18:00
Общество
Отдыхающих в санаториях Новосибирской области стало меньше
25/05/25 17:00
Общество
В Новосибирске участились поджоги мусорных контейнеров
25/05/25 16:00
Общество
Непогода придет в Новосибирск на предстоящей неделе
25/05/25 15:00
Общество
Популярное
Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса
21/05/25 16:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
20/05/25 18:30
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
26/05/25 11:24
Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ»
23/05/25 9:10
Номинация «Наука и образование» с акцентом на долгосрочные планы развития Сибири
22/05/25 17:35
Энергетики обеспечат надежное электроснабжение школ в дни итоговых экзаменов
22/05/25 15:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал победителем конкурса «Финансист года-2024»
22/05/25 9:10
О сбережении и приумножении народа РФ и мерах господдержки семей – в номинации «Демография»
20/05/25 12:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности