В Новосибирске растёт конкуренция между застройщиками апартаментов

Все строящиеся апартаменты Новосибирска могут быть проданы за 5 лет. При текущих темпах продаж, одних только апартаментов, на которые разрешения на строительство уже получены, хватит на 61 месяц, сообщает независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По его словам, в строящихся объектах в Новосибирске на сегодняшний день не реализовано 5 630 апартаментов, остатки в сданных комплексах находятся в пределах 200-250 лотов, еще около 1 000 лотов — у инвесторов.

— Рынку апартаментов, конечно, попроще конкурировать с рынком жилого строительства из-за отсутствия льготной ипотеки, но давление на рынок от инвесторов никто не отменял. Можно констатировать, что у потенциальных покупателей апартаментов огромный выбор, и конкуренция между застройщиками будет набирать обороты, — считает аналитик.

При этом эксперт напоминает, что в настоящее время перенос ввода зданий в эксплуатацию допускается без особых потерь для застройщика. В вопросах нарушения качества и несвоевременности исправления недостатков, закон также находится не на стороне покупателя недвижимости.

— Несмотря на работу застройщиков апартаментов через договора долевого участия и счета-эскроу, при нарушениях суд будет рассматривать покупателей апартаментов как лиц, стремящихся получить коммерческую выгоду, а не как обманутых дольщиков в классическом понимании, — констатирует Николаев.

Напомним, в апреле 2025 года в Новосибирске было приобретено 87 апартаментов на общую сумму 598 млн рублей. Это на 8,4% меньше по количеству сделок и на 0,9% меньше — по сумме продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена квадратного метра в апреле текущего года — 203 тысячи рублей

При этом доля апартаментов в общем количестве квартир и апартаментов, реализованных в новостройках новосибирской агломерации, постоянно растёт. В 1 квартале по ДДУ, составила 9,4% (в 2024 — 8,6%, в 2023 году — 6,2%).

Стоит отметить, что на январском пленарном заседании Госдумы, законопроект о статусе апартаментов, предполагающий легализацию понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе, был отклонен.

Ранее редакция сообщала, что инвестиции в апартаменты оказались более устойчивыми в Новосибирске.