«Хочу пересесть обратно в машину»: пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса

Часть новосибирских водителей вынужденно отказалась от ежедневных поездок на личных автомобилях. Причиной стало закрытие части АЗС, резкий рост цен на топливо на многих работающих заправках и огромные очереди туда, где цены изменились незначительно.

Infopro54 попросил мэрию Новосибирска предоставить данные об изменении числа пассажиров в общественном транспорте в июле текущего года.

— За период с 1 июня 2026 по 13 июля 2026 года общественным пассажирским транспортом города Новосибирска перевезено 35,8 миллиона пассажиров, в том числе: метрополитеном — 8,7 миллиона пассажиров, троллейбусами — 5,7 миллиона пассажиров, трамваями — 3 миллиона пассажиров, автобусами — 18,5 миллиона пассажиров. За период с 1 июня 2025 по 13 июля 2025 года общественным пассажирским транспортом города Новосибирска перевезено 30,9 миллиона пассажиров, в том числе: метрополитеном — 5,4 миллиона пассажиров, троллейбусами — 6,6 миллиона пассажиров, трамваями — 2,8 миллиона пассажиров, автобусами — 16,1 миллиона пассажиров. Из статистики следует, что за вышеуказанный период 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года произошло увеличение пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта, — говорится в ответе департамента транспорта мэрии города Новосибирска.

Получается, что летом текущего года жители Новосибирска стали пользоваться пассажирским транспортом на 15,8% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Опрос, проведенный Infopro54, показал, что многие пересели на общественный транспорт в июле, когда стало понятно, что топливный кризис быстро не разрешится. На вопрос о том, насколько комфортной получилась смена способа передвижения, жители Новосибирска отвечают по-разному.

— В июне был в отпуске, потестил новую новосибирскую забаву в виде многочасовой добычи бензина. Мне хватило одной очереди: на машине теперь только на дачу, на работу — на троллейбусе и еще пешком 15 минут. В целом терпимо, если бы не жара. Когда троллейбус полный, там душно, открытые окна не помогают. Но если ехать раньше или чуть позже часа пик, то все нормально. Когда в троллейбусе включен кондиционер, все отлично, — сказал в беседе с журналистом житель Новосибирска Владимир.

В целом довольны общественным транспортом те, кто может доехать до места назначения на метро или трамвае: там, отмечают пассажиры, работают кондиционеры. Про автобусы отзывы самые противоречивые — тут многое зависит от длины маршрута, перевозчика, состояния подвижного состава.

— Я неделю езжу на работу с левого берега на правый. Ехать с пересадкой: автобус плюс автобус или маршрутка. Во время, когда я еду, все битком. Ни о каком комфорте не думаешь, только бы доехать. Жарко, запахи, кто-то регулярно решает посмотреть со звуком видео в телефоне или громко поговорить. Уже очень хочу пересесть обратно в машину. В своей машине ты все-таки сам хозяин и можешь влиять на температуру в салоне, на уровень шума. И даже если стоишь в пробке, то чувствуешь себя более свободным человеком, — говорит житель Новосибирска Алексей.

Собеседники редакции отмечают, что в сентябре планируют чаще использовать личные автомобили. Это связано с тем, что дети возвращаются в школы, спортивные секции, и часто это всё находится не в пешей доступности.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в связи с топливным кризисом введен режим повышенной готовности. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.