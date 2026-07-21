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Авто Общество

«Хочу пересесть обратно в машину»: пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

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Вынужденный отказ от автомобиля не понравился тем, кому приходится далеко ездить от дома до работы

Часть новосибирских водителей вынужденно отказалась от ежедневных поездок на личных автомобилях. Причиной стало закрытие части АЗС, резкий рост цен на топливо на многих работающих заправках и огромные очереди туда, где цены изменились незначительно.

Infopro54 попросил мэрию Новосибирска предоставить данные об изменении числа пассажиров в общественном транспорте в июле текущего года.

— За период с 1 июня 2026 по 13 июля 2026 года общественным пассажирским транспортом города Новосибирска перевезено 35,8 миллиона пассажиров, в том числе: метрополитеном — 8,7 миллиона пассажиров, троллейбусами — 5,7 миллиона пассажиров, трамваями — 3 миллиона пассажиров, автобусами — 18,5 миллиона пассажиров. За период с 1 июня 2025 по 13 июля 2025 года общественным пассажирским транспортом города Новосибирска перевезено 30,9 миллиона пассажиров, в том числе: метрополитеном — 5,4 миллиона пассажиров, троллейбусами — 6,6 миллиона пассажиров, трамваями — 2,8 миллиона пассажиров, автобусами — 16,1 миллиона пассажиров. Из статистики следует, что за вышеуказанный период 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года произошло увеличение пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта, — говорится в ответе департамента транспорта мэрии города Новосибирска.

 

Получается, что летом текущего года жители Новосибирска стали пользоваться пассажирским транспортом на 15,8% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Опрос, проведенный Infopro54, показал, что многие пересели на общественный транспорт в июле, когда стало понятно, что топливный кризис быстро не разрешится. На вопрос о том, насколько комфортной получилась смена способа передвижения, жители Новосибирска отвечают по-разному.

— В июне был в отпуске, потестил новую новосибирскую забаву в виде многочасовой добычи бензина. Мне хватило одной очереди: на машине теперь только на дачу, на работу — на троллейбусе и еще пешком 15 минут. В целом терпимо, если бы не жара. Когда троллейбус полный, там душно, открытые окна не помогают. Но если ехать раньше или чуть позже часа пик, то все нормально. Когда в троллейбусе включен кондиционер, все отлично, — сказал в беседе с журналистом житель Новосибирска Владимир.

В целом довольны общественным транспортом те, кто может доехать до места назначения на метро или трамвае: там, отмечают пассажиры, работают кондиционеры. Про автобусы отзывы самые противоречивые — тут многое зависит от длины маршрута, перевозчика, состояния подвижного состава.

— Я неделю езжу на работу с левого берега на правый. Ехать с пересадкой: автобус плюс автобус или маршрутка. Во время, когда я еду, все битком. Ни о каком комфорте не думаешь, только бы доехать. Жарко, запахи, кто-то регулярно решает посмотреть со звуком видео в телефоне или громко поговорить. Уже очень хочу пересесть обратно в машину. В своей машине ты все-таки сам хозяин и можешь влиять на температуру в салоне, на уровень шума. И даже если стоишь в пробке, то чувствуешь себя более свободным человеком, — говорит житель Новосибирска Алексей.

Собеседники редакции отмечают, что в сентябре планируют чаще использовать личные автомобили. Это связано с тем, что дети возвращаются в школы, спортивные секции, и часто это всё находится не в пешей доступности.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в связи с топливным кризисом введен режим повышенной готовности. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.

Фото Infopro54

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Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : топливный кризис общественный транспорт в Новосибирске

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