29 апреля могут запустить процедуру расторжения договора с регоператором

На территории Новосибирска сохраняется режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами по вывозу твердых коммунальных отходов. Главам районов и руководителям профильных подразделений мэрии поручено взять под контроль каждую мусоросборочную площадку. Такое поручение мэр Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания.

— В рамках объявленного режима нужно приложить все усилия, чтобы решать проблему в отведенные сроки, — говорит глава города. — Это не разовая акция. Мусор ежесуточно производится. Надо отладить эту систему. Мы должны к празднику освободить город от этой проблемы. Всем главам администраций: взять под контроль каждую контейнерную площадку в районе и при появлении проблемы срочно ее решать через департамент ЖКХ. Полномочия в рамках режима ЧС большие. Если возникают какие-то еще системные проблемы, прошу привлекать и меня тоже.

— По Октябрьскому району, где работает МУП САХ, усилена группировка специализированной техники, — сообщает Перязев. — В ночь вышла дополнительная единица на маршрут мусоровоза, и сегодня дополнительно еще один мусоровоз выходит. Поставлена задача: к завтрашнему дню привести все площадки Октябрьского района в нормативное состояние. Количество жалоб мы также мониторим.

Напомним, что на минувшей неделе несколько перевозчиков заявили о невыходе на маршруты под предлогом забастовки в четырех районах Новосибирска (Дзержинском, Заельцовском, Железнодорожном и Октябрьском), в результате образовавшуюся «дыру» пришлось закрывать техникой компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» и МУП «Спецавтохозяйство». Как следует из доклада начальника департамента мэрии по энергетике и ЖКХ Дмитрия Перязева, несмотря на то, что обстановка в целом стабилизировались, остаются локальные проблемы на территории Октябрьского района.

Накануне в правительстве Новосибирской области состоялось расширенное совещание, посвященное организации на территории областного центра вывоза твердых коммунальных отходов. Как сообщает пресс-служба правительства, в нем приняли участие мэрия Новосибирска, компания-регоператор, МУП «Спецавтохозяйство» и управляющая компания «Мой коммунальный стандарт» (МКС). На совещании было сделано предупреждение и регоператору о возможном расторжении договора в случае возможного срыва работы в дальнейшем.

— Представители МКС опровергли информацию о намерении убрать контейнеры для твердых коммунальных отходов, установленные на площадках многоквартирных домов, — рассказывают об итогах совещания в региональном правительстве. — Мэрия Новосибирска и МУП САХ подтвердили оказание помощи по вывозу ТКО в Дзержинском и Октябрьском районах. В свою очередь, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предупредило регионального оператора о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО в Новосибирске. Сохранение проблем в городе до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором.

Напомним, что работа регоператора неоднократно становилась поводом для критики со стороны представителей общественности и депкорпуса. О возможном расторжении договора в конце прошлого года заявлял и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По информации мэрии Новосибирска, с 20 апреля поступило 271 обращение, пик пришелся на пятницу, когда были получены 107 обращений о невывозе твердых коммунальных отходов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов. Кроме того, в Новосибирске стартовал проект по сбору просроченных лекарств.