Предпринимателей, наконец, пригласили на конкурс по замене городских остановок

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска пригласил бизнес к сотрудничеству в рамках инвестиционного проекта, направленного на размещение объектов дорожного сервиса.

— Реализация проекта предусматривает создание и размещение на остановках общественного транспорта остановочных павильонов и павильона для оказания услуг дорожного сервиса, предназначенного для коммерческого использования инвестором. В результате в собственность инвестора поступает объект дорожного сервиса, в муниципальную собственность — остановочные модули, — сообщил пресс-центр мэрии.

Условия проекта делают его доступным для представителей малого и среднего бизнеса, заявляют в муниципалитете. Количество инвестиционных договоров зависит от спроса предпринимательского сообщества.

В департаменте корреспонденту редакции уточнили, что ждут предложения от предпринимателей о том, где они хотят разместить остановочные модули нового типа. После этого будет определяться количество павильонов, по которым будут заключаться инвестиционные договоры.

— Их количество ограничено только количеством остановок на территории Новосибирска, — пояснили редакции. — Мы приглашаем инвесторов, чтобы они рассказали, где они видят такие павильоны, и потом будем рассматривать предложенные ими варианты. Внешний облик павильонов должен соответствовать тем, которые включены в концессию.

— Мы видим плюс этого варианта в том, что заключать инвестиционные договоры могут не только крупные игроки, но и мелкий бизнес, — говорит Витухин. — На гостевых маршрутах мы планируем размещать как концессионные остановки, так и остановки по инвестиционным договорам. Сейчас подготовлены 85 проектов таких договоров. Работа по концессии и инвестдоговорам будет идти параллельно. В целом по городу у нас около тысячи остановок. А если учесть маршрут с двух сторон, то около 2 тысяч.

Ранее начальник департамента инвестиции, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщал, что бизнесу будет предложено заключать инвестиционные договоры на размещение остановок по 39-ФЗ. В рамках инвестиционного договора предприниматель должен будет разместить 3 остановки: 2 в виде навесов, а 1 — «навес плюс павильон» для коммерческого использования и оказания услуг дорожного сервиса. При этом. Чиновник подчеркивал, что этот вопрос уже проработан с УФАС, изучены судебные практики по таким договорам в других регионах.

Напомним, открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска мэрия объявила в феврале. В рамках соглашения концессионер должен установить 210 остановок общественного транспорта 2 типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79. Обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет. В конце марта сроки конкурса были сдвинуты почти на полтора месяца. Конверты с конкурсными предложениями заказчик планирует вскрыть на заседании конкурсной комиссии 15 августа.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске объявили мораторий на снос НТО до конца 2022 года, а при демонтаже нестационарных торговых объектов их разрешили разбирать.