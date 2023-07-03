В Новосибирске завершился прием документов первоклассников по месту жительства

— На сегодняшний день в первые классы новосибирских школ подано 17307 заявлений. В детские сады выдано 18215 путевок, — сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, зачисление в первый класс в Новосибирске началось 1 апреля и завершилось 30 июня. Речь идет о приеме заявлений от родителей детей, проживающих на закрепленной территории, а также детей, имеющих первоочередное и преимущественное право. Для остальных детей прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест. Как ранее сообщал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев, всего новосибирские школы готовы принять около 25000 первоклассников.

К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест. При этом 30% школ в регионе работает во вторую смену. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года в области нужно построить около 20 школ.

С детскими садами ситуация в Новосибирске уже намного более благополучная. По словам Рамиля Ахметгареева, в год из детсадов выпускаются около 20,5 тысячи детей. Для сравнения: очередь на набор 2023-2024 года составляет около 18 тысяч. А еще несколько лет назад она была около 58 тысяч детей к началу набора.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске родители пожаловались на поборы в школе.