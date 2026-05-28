НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Автор: Оксана Мочалова

Минобразования КНР одобрило проект на 1440 студентов

Новосибирский государственный университет (НГУ) открывает третий совместный институт в Китае. Минобразования КНР одобрило проект с Цзянсийским педагогическим университетом. Новое учреждение назвали Новосибирским институтом математики и искусственного интеллекта.

Первый набор студентов пройдет в 2026–2027 учебном году. В институте будет три направления: прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника. На первый курс возьмут 360 человек (по 120 на каждое направление). Всего на четырех курсах будут учиться 1440 студентов.

Обучение построено по схеме «3+1»: три года в Китае, четвертый — в НГУ. Первые три года не менее 30% занятий будут вести преподаватели из Новосибирска. Успешные студенты получат два диплома — китайский и российский.

Как отметил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак, такие проекты помогают университету увеличивать число иностранных студентов и доходы от платного образования.

Директор института, декан ФИТ НГУ Михаил Лаврентьев подчеркнул, что направления выбраны не случайно: в Академгородке сильные научные школы по математике, системному программированию и ИИ. Китайские студенты уже учились в НГУ на магистерской программе «Искусственный интеллект и Data Science» — отзывы положительные.

Первый совместный институт НГУ с Хэйлунцзянским университетом работает с 2011 года и выпустил более 1600 студентов. Второй институт с этим же партнером одобрен в 2025 году — там будут готовить химиков, биологов, математиков и робототехников.

Ранее редакция сообщала, что НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане.

Фото редакции Infopro54, автор- Мария Кормильцева

Куклы новосибирской мастерицы пользуются спросом у коллекционеров за рубежом

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону.

Ведомство анализировало соблюдение работодателями и заказчиками работ требований законодательства при привлечении иностранных специалистов. В рамках проверки были изучены сведения о доходах сотрудников, а также данные о начислении и уплате НДФЛ за 2025 год.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности
296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

