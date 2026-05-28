Новосибирский государственный университет (НГУ) открывает третий совместный институт в Китае. Минобразования КНР одобрило проект с Цзянсийским педагогическим университетом. Новое учреждение назвали Новосибирским институтом математики и искусственного интеллекта.

Первый набор студентов пройдет в 2026–2027 учебном году. В институте будет три направления: прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника. На первый курс возьмут 360 человек (по 120 на каждое направление). Всего на четырех курсах будут учиться 1440 студентов.

Обучение построено по схеме «3+1»: три года в Китае, четвертый — в НГУ. Первые три года не менее 30% занятий будут вести преподаватели из Новосибирска. Успешные студенты получат два диплома — китайский и российский.

Как отметил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак, такие проекты помогают университету увеличивать число иностранных студентов и доходы от платного образования.

Директор института, декан ФИТ НГУ Михаил Лаврентьев подчеркнул, что направления выбраны не случайно: в Академгородке сильные научные школы по математике, системному программированию и ИИ. Китайские студенты уже учились в НГУ на магистерской программе «Искусственный интеллект и Data Science» — отзывы положительные.

Первый совместный институт НГУ с Хэйлунцзянским университетом работает с 2011 года и выпустил более 1600 студентов. Второй институт с этим же партнером одобрен в 2025 году — там будут готовить химиков, биологов, математиков и робототехников.

Ранее редакция сообщала, что НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане.