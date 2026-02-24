Центр народной дипломатии, поддерживаемый новосибирской ГК «Расцветай», успешно укрепляет позиции российского образования в Африке. Деятельность организации включает запуск межвузовских программ, преподавание русского языка и открытие инженерных классов в африканских школах. Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ выпускников из стран Сахеля.

Подготовка квалифицированных кадров имеет ключевое значение для экономического развития любой страны и напрямую связана с достижением технологического и идеологического суверенитета. Президент России Владимир Путин обозначил продвижение российского образования в Африке как один из приоритетов внешней политики, направленный на укрепление двусторонних отношений. Россия заинтересована в развитии сотрудничества, и речь не только о возможностях «мягкой силы», но и популяризации отечественных технологий в противовес западным, турецким и китайским конкурентам.

В советские времена русский язык был широко распространен в африканских школах, а вузы СССР были основным направлением для получения образования. В настоящее время, несмотря на сохраняющийся престиж российского образования, число африканских студентов, обучающихся в России, значительно сократилось, в основном по правительственным квотам. Центр народной дипломатии успешно меняет эту тенденцию: за год работы в Буркина-Фасо и Нигере количество студентов из этих стран, приехавших учиться в Россию, выросло в пять раз.

Ключевым фактором успеха стали усилия ЦНД по информированию об образовательных возможностях в России и предоставлению возможности изучать русский язык. На сегодня около 1000 человек в пяти африканских странах изучают русский язык благодаря программам Центра, который также способствует внедрению русского языка в вузовские и школьные программы. Для масштабирования образовательных инициатив планируется открытие отделения русского языка в Университете Виннеба при поддержке российских педагогических вузов.

В январе 2026 года Центр народной дипломатии инициировал пилотный проект инженерного класса в Буркина-Фасо совместно с НГУ. Проект, получивший высокую оценку в Министерстве энергетики России, стартовал на базе Регионального научного лицея в Уагадугу, отобрав 35 учеников из 600 претендентов. Первый год обучения будет посвящен интенсивному изучению русского языка, а последующие два — профильным предметам на русском языке. Аналогичный класс планируется открыть в Гане, а в других странах ЦНД ведется поиск площадок для реализации проекта.

В Нигере обсуждается возможность адаптации программы одной из частных школ к российским стандартам для выдачи российских аттестатов и допуска к ЕГЭ. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) уже имеет успешный опыт работы в Африке, развернув инженерные подготовительные факультеты в четырех странах. Ведутся переговоры об открытии седьмого факультета в Мали.

Другие новосибирские вузы также расширяют свое присутствие в Африке: НГУ готовит абитуриентов по медико-биологическому профилю, а Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий запустил аграрный подготовительный факультет в Гвинее. Новосибирские вузы представлены в Африке восемью подготовительными факультетами и программой инженерного международного класса, а также перспективными проектами в области сельского хозяйства. Эти инициативы способствуют сближению образовательных систем России и африканских стран, формируя лояльное к российским технологиям и культуре поколение специалистов.