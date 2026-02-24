Поиск здесь...
Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Дата:

За год работы в Буркина-Фасо и Нигере количество студентов из этих стран, приехавших учиться в Россию, выросло в пять раз

Центр народной дипломатии, поддерживаемый новосибирской ГК «Расцветай», успешно укрепляет позиции российского образования в Африке. Деятельность организации включает запуск межвузовских программ, преподавание русского языка и открытие инженерных классов в африканских школах. Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ выпускников из стран Сахеля.

Подготовка квалифицированных кадров имеет ключевое значение для экономического развития любой страны и напрямую связана с достижением технологического и идеологического суверенитета. Президент России Владимир Путин обозначил продвижение российского образования в Африке как один из приоритетов внешней политики, направленный на укрепление двусторонних отношений. Россия заинтересована в развитии сотрудничества, и речь не только о возможностях «мягкой силы», но и популяризации отечественных технологий в противовес западным, турецким и китайским конкурентам.

В советские времена русский язык был широко распространен в африканских школах, а вузы СССР были основным направлением для получения образования. В настоящее время, несмотря на сохраняющийся престиж российского образования, число африканских студентов, обучающихся в России, значительно сократилось, в основном по правительственным квотам. Центр народной дипломатии успешно меняет эту тенденцию: за год работы в Буркина-Фасо и Нигере количество студентов из этих стран, приехавших учиться в Россию, выросло в пять раз.

Ключевым фактором успеха стали усилия ЦНД по информированию об образовательных возможностях в России и предоставлению возможности изучать русский язык. На сегодня около 1000 человек в пяти африканских странах изучают русский язык благодаря программам Центра, который также способствует внедрению русского языка в вузовские и школьные программы. Для масштабирования образовательных инициатив планируется открытие отделения русского языка в Университете Виннеба при поддержке российских педагогических вузов.

В январе 2026 года Центр народной дипломатии инициировал пилотный проект инженерного класса в Буркина-Фасо совместно с НГУ. Проект, получивший высокую оценку в Министерстве энергетики России, стартовал на базе Регионального научного лицея в Уагадугу, отобрав 35 учеников из 600 претендентов. Первый год обучения будет посвящен интенсивному изучению русского языка, а последующие два — профильным предметам на русском языке. Аналогичный класс планируется открыть в Гане, а в других странах ЦНД ведется поиск площадок для реализации проекта.

В Нигере обсуждается возможность адаптации программы одной из частных школ к российским стандартам для выдачи российских аттестатов и допуска к ЕГЭ. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) уже имеет успешный опыт работы в Африке, развернув инженерные подготовительные факультеты в четырех странах. Ведутся переговоры об открытии седьмого факультета в Мали.

Другие новосибирские вузы также расширяют свое присутствие в Африке: НГУ готовит абитуриентов по медико-биологическому профилю, а Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий запустил аграрный подготовительный факультет в Гвинее. Новосибирские вузы представлены в Африке восемью подготовительными факультетами и программой инженерного международного класса, а также перспективными проектами в области сельского хозяйства. Эти инициативы способствуют сближению образовательных систем России и африканских стран, формируя лояльное к российским технологиям и культуре поколение специалистов.

Изображение создано нейросетью Шедеврум

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Читать полностью

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения земельного законодательства, которые меняют подход к установлению и изменению видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

Закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ впервые на законодательном уровне закрепляет само понятие «вида разрешенного использования». Теперь это четко определенная деятельность, которую с учетом всех ограничений можно вести на участке, а также над и под его поверхностью.

Читать полностью

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем в Новосибирской области выросли цены на услуги организаций культуры. При этом заметно подорожали билеты в кино. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом по стране поток зрителей в кинотеатры на новогодних праздниках вырос по сравнению с прошлым годом на 49%.

Читать полностью

В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Автор: Мария Гарифуллина

Управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги работы с жалобами участников госзакупок за 2025 год. Редакция Infopro54 ознакомилась с итоговым документом. Всего в прошлом году поступило 828 жалоб — это на 9,4% меньше, чем в 2024-м (тогда их было 914). Из общего количества 164 жалобы (19,8%) поданы на федеральных заказчиков, 479 (57,8%) — на областных, 185 (22,4%) — на муниципальных.

Часть поданных жалоб была отозвана. В общей сложности региональное управление ФАС рассмотрело за прошедший год 611 жалоб. Из них 230 (37,6%) признаны обоснованными или частично обоснованными. Основные нарушения касаются размещения информации в единой информационной системе, порядка отбора участников, применения национального режима, а также установления требований, ограничивающих количество участников закупок.

Читать полностью

Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года, первого года действия туристического налога, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области поступило почти 104 млн рублей. В 2025 году данный сбор взимался на территории 35 муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона. Впрочем, в ведомстве заявляют, что сумма будет увеличена, так как данные по четвертому кварталу еще подводятся.

За год турналог заплатили более 540 тысяч размещенных в отелях, гостиницах, хостелах и т.д. туристов.

Читать полностью
Медицина Общество

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Мировые и федеральные новости Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Город

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Недвижимость

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Мировые и федеральные новости Общество

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Бизнес

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Общество

В Центральном районе Новосибирска из-за аварии без света остались почти 50 домов

Бизнес Общество

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска

Общество

Житель Новосибирска построил 6-метровую снежную башню на Обском море

Общество

Минздрав Новосибирской области предложил отменить массовые мероприятия

Бизнес Общество

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Бизнес Медицина Общество

В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Бизнес Власть Туризм

Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

Бизнес

«Банный» концессионер в Новосибирске перевыполняет план по льготным помывкам

Финансы

Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

Бизнес Общество

Больше протеина: на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

