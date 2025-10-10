ВТБ и «Газпром» подписали меморандум

В рамках Петербургского международного газового форума 2025 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между банком ВТБ и ПАО «Газпром». Соглашение скрепили подписями Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ, и Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления «Газпрома». На церемонии подписания также присутствовал Председатель Правления ПАО «Газпром».
Документ направлен на углубление взаимодействия в вопросах корпоративного и проектного финансирования, операций на рынках капитала, а также на укрепление партнерских связей в транзакционном бизнесе.
Виталий Сергейчук подчеркнул, что нефтегазовый сектор играет ключевую роль в российской экономике. Он является существенным источником бюджетных поступлений, обеспечивает занятость населения и стимулирует технологический прогресс. Поддержка ведущих компаний этой отрасли в приоритете.
— Это сотрудничество мы рассматриваем как долгосрочное взаимовыгодное партнерство, — заключил он.
Фото: freepik.com/Автор: pressfoto
