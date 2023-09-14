7,5 млн рублей получили работодатели Новосибирска по субсидированию найма

7,5 млн рублей перечислено работодателям региона за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. С заявлениями на субсидии обратились 250 работодателей, которые приняли на работу 190 человек. Об этом сообщает пресс-служба Отделение СФР по Новосибирской области.

— На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам, — говорится в сообщении.

Программа субсидирования найма была запущена в 2021 году для стимулирования занятости. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В этом году программу распространили на участников специальной военной операции.

Напомним, что новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев.

Самая большая потребность в сотрудниках в регионе — в компаниях производственной сферы и АПК — 17%, транспорта и логистики — 12%, а также в строительстве — 10%. В целом количество предложений в области выросло на 143%. 53% кандидатов совмещают основную работу и подработку. На 1 сентября в регионе зарегистрированы 85 тысяч вакансий, из них 53 тысячи — в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что достигшие 80 лет пенсионеры Новосибирска получат двойную выплату.