Прокуратура и правительство области разбираются в причинах конфликта между перевозчиками мусора

Прокурор города Новосибирска Роман Сивак по поручению прокурора области Якова Хорошева встретился с представителями компании «ЭкоТранс – Н», работниками этого общества, сообщила облпрокуратура. Напомним, вчера ведомство сообщило, что приступило к проверке соблюдения трудовых прав в компании, а также законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора (вывоза) ТКО.
Прокурор города Роман Сивак и прокурор Октябрьского района Новосибирска разъяснили представителям трудового коллектива общества их трудовые права.
Предварительно достигнуты договоренности с арендодателем автомобилей и ООО «ЭкоТранс – Н» по погашению образовавшейся текущей задолженности по аренде мусоровозов, рассмотрены вопросы улучшения условий труда работников предприятия.
Восстановление прав граждан, соблюдение обществом законодательства при утилизации ТКО взяты в прокуратуре на особый контроль, подчеркнули в ведомстве.
Утром в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы жителей региона, отметил, что правительство ведет проверку ситуации совместно с прокуратурой.
— Как мы выяснили это протесты не из-за задержки выплаты зарплаты, а по другому поводу. Сейчас выясняем, — подчеркнул Травников.
Как сообщила позже пресс-служба правительства, со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипоав, сотрудники подведомственного министерству учреждения «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики НСО» в течение дня 20 апреля осуществляли выездные мероприятия в правобережной части города Новосибирска с целью контроля качества оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. В ходе проверок были зафиксированы нарушения в Центральном и Железнодорожном районах. По всем проблемным адресам направлена информация региональному оператору ООО «Экология Новосибирск» с целью немедленного устранения нарушений.
Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» заявил, что проблем с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н» нет, а также пояснил, что 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие. 16 апреля для вывоза ТКО в правобережной части Новосибирска были поставлены новые машины (Мерседес — 6, СКАНИЯ — 5, КАМАЗ — 8, ГАЗ — 6).
Представители регоператора также заверили, что вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок находится под контролем. В настоящее время в собственности ООО «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, из них в Новосибирске работает 55 машин. Это позволяет обеспечивать своевременный вывоз ТКО в две смены.
В феврале на сессии Законодательного собрания Андрей Травниокв заявил, что региональное правительство расторгает концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» по строительству двух мусоросортировочных полигонов под Новосибирском. При этом, как следовало из доклада губернатора, с «Экологией-Новосибирск» область может проститься и как с регоператором по вывозу коммунальных отходов. Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о самобанкротстве ООО «Экология-Новосибирск».
Фото областной прокуратуры
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