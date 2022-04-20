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Прокуратура и правительство области разбираются в причинах конфликта между перевозчиками мусора

  • 20/04/2022, 18:42
Автор:
новости Новосибирска
Соблюдение «ЭкоТранс-Н» законодательства при утилизации ТКО взяты в прокуратуре на особый контроль.

Прокурор города Новосибирска Роман Сивак по поручению прокурора области Якова Хорошева встретился с представителями компании «ЭкоТранс – Н», работниками этого общества, сообщила облпрокуратура. Напомним, вчера ведомство сообщило, что приступило к проверке соблюдения трудовых прав в компании, а также законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора (вывоза) ТКО.

Прокурор города Роман Сивак и прокурор Октябрьского района Новосибирска разъяснили представителям трудового коллектива общества их трудовые права.

Предварительно достигнуты договоренности с арендодателем автомобилей и ООО «ЭкоТранс – Н» по погашению образовавшейся текущей задолженности по аренде мусоровозов, рассмотрены вопросы улучшения условий труда работников предприятия.

Восстановление прав граждан, соблюдение обществом законодательства при утилизации ТКО взяты в прокуратуре на особый контроль, подчеркнули в ведомстве. ​ ​

Утром в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы жителей региона, отметил, что правительство ведет проверку ситуации совместно с прокуратурой.

— Как мы выяснили это протесты не из-за задержки выплаты зарплаты, а по другому поводу. Сейчас выясняем, — подчеркнул Травников.

Как сообщила позже пресс-служба правительства, со ссылкой  на министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипоав, сотрудники подведомственного министерству учреждения «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики НСО» в течение дня 20 апреля осуществляли выездные мероприятия в правобережной части города Новосибирска с целью контроля качества оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. В ходе проверок были зафиксированы нарушения в Центральном и Железнодорожном районах. По всем проблемным адресам направлена информация региональному оператору ООО «Экология Новосибирск» с целью немедленного устранения нарушений.

новости Новосибирска

«Экология-Новосибирск» опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплаты у перевозчика

Напомним, в понедельник оператор по раздельному сбору отходов ГК «Арктика Сити» сообщил в группе ВКонтакте, что «компания ООО «ЭкоТранс-Н», занимающаяся вывозом ТКО и арендующая большую часть автопарка в конце прошлой недели направила уведомление арендодателям, что не будет выполнять свои обязательства, так как ей необходимо оплатить прибыль ГК ВИС, учредителю «Экологии-Новосибирск». Данное уведомление, как сообщила «Арктика Сити», не получило понимания со стороны арендодателей. В связи с этим утром в субботу более 80 машин остановили сбор отходов в Новосибирске и Новосибирском районе. Сама ГК уведомила, что с 20 апреля 2022 года приостанавливает работу мусоросортировочного комплекса, а также предположила, что ситуация с вывозом ТКО в регионе будут ухудшаться в связи с затянувшимся кризисом в мусоровывозящей отрасли

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» заявил, что проблем с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н» нет, а также пояснил, что 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие. 16 апреля для вывоза ТКО в правобережной части Новосибирска были поставлены новые машины (Мерседес — 6, СКАНИЯ — 5, КАМАЗ — 8, ГАЗ — 6).

Представители регоператора также заверили, что вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок находится под контролем. В настоящее время в собственности ООО «ЭкоТранс-Н» находится 90 единиц техники, из них в Новосибирске работает 55 машин. Это позволяет обеспечивать своевременный вывоз ТКО в две смены.

новости Новосибирска

Область простится с «мусорным» концессионером

Стоит также напомнить, что «мусорная» тема неоднократно становилась поводом для скандальных обсуждений на профильной комиссии регионального парламента, а также в горсовете Новосибирска. Депутаты ссылались на жалобы жителей о несвоевременном вывозе мусора, перевозчики — на долги регоператора по оплате их работы. При этом региональные чиновники на протяжении длительного времени пытались отбить «атаки» со стороны депутатов и общественников.

В феврале на сессии Законодательного собрания Андрей Травниокв заявил, что региональное правительство расторгает концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» по строительству двух мусоросортировочных полигонов под Новосибирском. При этом, как следовало из доклада губернатора, с «Экологией-Новосибирск» область может проститься и как с регоператором по вывозу коммунальных отходов. Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о самобанкротстве  ООО «Экология-Новосибирск».

Фото областной прокуратуры

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора прокуратура забастовка власть бизнес


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