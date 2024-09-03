Новый подрядчик зайдет на Октябрьский мост Новосибирска в ближайшие дни

Соглашение с бывшим подрядчиком капитального ремонта Октябрьского моста в Новосибирске расторгнуто на минувшей неделе.

— «СпецТрансСтрой» вчера включили в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас проводятся переговоры, найден подрядчик на продолжение работ на тех объемах, которые ранее планировал выполнять «СпецТрансСтрой», — сообщил начальник дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев.

О какой компании идет речь чиновник не уточнил. По его словам, в течение этой – начале следующей недели мэрия рассчитывает завести на Октябрьский мост нового подрядчика.

По данным пресс-службы мэрии, на мосту сейчас работы выполняются на двух полосах. В частности, речь идет о ремонте и усилении тротуарной консоли; устройстве выравнивающего слоя из бетонной смеси на проезжей части, гидроизоляции; ремонте лестничных сходов; окраске балок пролетного строения; монтаже нового перильного ограждения; а также устройстве цоколей барьерного ограждения, нижнего слоя основания из асфальтобетонной смеси.

Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. Работы нужно завершить до 9 декабря текущего года. В апреле 2024 года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд руб.

В 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком. По информации МКУ «Гормост», на ремонтные работы по верховой стороне Октябрьского моста вышли ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54».

В 2024 году мэрия Новосибирска уже неоднократно говорила о возможном расторжении договора с «СпецТрансСтрой», в связи с нарушением сроков ремонта. В июле в муниципалитете сообщили, что ищут компанию, которая завершит ремонтные работы.

«СпецТрансСтрой» предлагали включит в реестр недобросовестных подрядчиков еще в мае, когда стало известно, что компания сорвала сроки строительства объектов по нацпроекту «Чистая вода».

Ранее редакция сообщала о том, что директор «СпецТрансСтроя» оштрафован за срыв строительства обхода Кольцово.