В особую экономическую зону Новосибирска приехал генконсул Китая в Екатеринбурге

В Новосибирске на этой неделе работает генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Ло Шисюн. Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, генеральный консул посетил Промышленно-логистический парк и особую экономическую зону «Новосибирск».

— ОЭЗ недавно получила свой статус, и впереди много ответственной работы, но люди здесь амбициозные, думаю, что догонят другие города, где особые экономические зоны созданы раньше. В ПЛП я вижу уже зрелую площадку: корпуса, здания, заводы. У многих наших бизнесменов, которые ищут возможности для выхода на российский рынок, есть интерес к таким паркам. Думаю, здесь обязательно появятся китайские резиденты, — отметил Ло Шисюн.

Кроме того, его заинтересовали возможности ОРЦ «РусАгроМаркет». В частности, генконсул отметил, что на этой площадке размещается структурное подразделение Новосибирской таможни для оформления импортируемой продукции. По словам Ло Шисюна, для импортера удобно, когда в одном месте находится лаборатория, производится санитарный надзор и можно оформлять растаможку товара.

Напомним, директор Управляющей компании ОЭЗ «Новосибирск» Александр Низовских сообщал, что сейчас идет поиск резидентов для ОЭЗ. Он отмечал, что стабильный интерес наблюдается со стороны международных, в частности, китайских инвесторов.

Министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания.

— Мы ведем переговоры с китайской компанией о создании логистического комплекса по запчастям на китайские автомобили и спецтехнику, — говорил чиновник.

Он подчеркивал, что речь идет о поставках запчастей, а не об их производстве.

Ранее редакция сообщала о том, что минэкономразвития Новосибирской области подал иск в арбитражный суд региона к компании ООО «РусАгроМаркет Новосибирск» на сумму 424,6 млн рублей. По данным ведомства, речь идет о возврате части мер господдержки по инвестиционному проекту.