Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

Большую озабоченность страховщиков, работающих с аграриями, вызывает ситуация в Алтайском крае. Из-за жары и отсутствия дождей в регионе возникла угроза засухи. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов.

— Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов края. Однако ситуация неоднородна, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков, — заявил эксперт.

По данным метеонаблюдений, в отдельных частях Шелаболихинского, Ребрихинского, Павловского, Ключевского, Михайловского, Угловского и Кулундинского муниципальных районов влажность почвы уменьшилась до 7,5% — это критически низкий показатель. На сегодняшний день в регионе застраховано уже более 600 тысяч га урожая, преимущественно по программе защиты на случай утраты урожая при ЧС.

В Новосибирской области, по его словам, обстановка для посевов боле стабильна.

— С начала 2026 года суммарное количество накопительных осадков в регионе близко к средним многолетним значениям. Влажность почвы на глубине 10 см составляет порядка 31-33% на западе региона, 16-21% на юге и около 25-27% на остальной территории. Культуры развиваются без отклонений практически по всему региону,— добавил Биджов.

Он напомнил, что два предыдущих года главным риском, который приводил к выплатам сибирским аграриям за гибель застрахованного урожая, были переувлажнение почвы и иные проявления избытка осадков.

— В этом году ситуация изменяется, что указывает на возможное повышение рисков засухи для аграрных регионов Сибири не только в текущем, но и в будущем сезоне, —резюмировал глава НСА.

Напомним, в этом году Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. В НСО заявляли о глобальном характере нарастающих климатических рисков. По оценке сибирских агрономов, ключевой причиной задержек с посевной в этом году также является погода. Аграрии считают, что на климатические аномалии в Новосибирской области накладывается рост цен на дизельное топливо.

При этом в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона уже достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зарегистрировали суховеи.