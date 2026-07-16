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Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

Автор: Юлия Данилова

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Два предыдущих года ключевой причиной потери урожая и выплат в округе было переувлажнение почвы

Большую озабоченность страховщиков, работающих с аграриями, вызывает ситуация в Алтайском крае. Из-за жары и отсутствия дождей в регионе возникла угроза засухи. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов.

— Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов края. Однако ситуация неоднородна, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков, — заявил эксперт.

По данным метеонаблюдений, в отдельных частях Шелаболихинского, Ребрихинского, Павловского, Ключевского, Михайловского, Угловского и Кулундинского муниципальных районов влажность почвы уменьшилась до 7,5% — это критически низкий показатель. На сегодняшний день в регионе застраховано уже более 600 тысяч га урожая, преимущественно по программе защиты на случай утраты урожая при ЧС.

В Новосибирской области, по его словам, обстановка для посевов боле стабильна.

— С начала 2026 года суммарное количество накопительных осадков в регионе близко к средним многолетним значениям. Влажность почвы на глубине 10 см составляет порядка 31-33% на западе региона, 16-21% на юге и около 25-27% на остальной территории. Культуры развиваются без отклонений практически по всему региону,— добавил Биджов.

Он напомнил, что два предыдущих года главным риском, который приводил к выплатам сибирским аграриям за гибель застрахованного урожая, были переувлажнение почвы и иные проявления избытка осадков.

—  В этом году ситуация изменяется, что указывает на возможное повышение рисков засухи для аграрных регионов Сибири не только в текущем, но и в будущем сезоне, —резюмировал глава НСА.

Напомним, в этом году Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. В НСО заявляли о глобальном характере нарастающих климатических рисков. По оценке сибирских агрономов, ключевой причиной задержек с посевной в этом году также является погода. Аграрии считают, что на климатические аномалии в Новосибирской области накладывается рост цен на дизельное топливо.

При этом в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона уже достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зарегистрировали суховеи

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск Алтай

Теги : урожай страхование засуха Аграрии

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Напряженность с топливом для аграриев в Новосибирске обещают снять в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Минсельхоз Новосибирской области составил запрос по обеспечению топливом аграриев региона на июль – октябрь 2026 года. Документы отправлены в федеральный Минсельхоз и проходят согласование с Минэнерго РФ, пояснили в ведомстве. После согласования заявка будет доведена до ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи», которая будет распределять лимиты среди новосибирских сельхозпредприятий.

— Текущий лимит поставок от ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» составляет 2700 тонн. Дополнительные объемы ожидаются в ближайшие дни, что позволит снизить напряжённость ситуации, а снабжение аграриев топливом перейдёт в плановый режим, — заявили в Минсельхозе области.

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Сибирские аграрии планируют собрать более миллиона тонн сои

Автор: Юлия Данилова

В этом году сибирские аграрии планируют собрать более миллиона тонн сои. Это на 9% больше, чем годом ранее. На вторую декаду июня в регионах округа соей было засеяно 476,3 тысяч гектар, почти на 20% больше, чем в 2025 году. План посевов этой культуры на 2026 год составлял 548,5 тысяч гектар, сообщил Центр отраслевой экспертизы РСХБ.

Новосибирские аграрии планировали в этом году посадить сою на площади 64,4 гектаров, на 5 тысяч га меньше, чем годом ранее.

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Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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Под угрозой урожай и дачные посадки: в Новосибирской области зафиксированы суховеи

Автор: Артем Рязанов

Агрометеорологи «Западно‑Сибирского УГМС» сообщили о появлении на большей части Новосибирской области суховеев — иссушающих ветров, которые способны нанести серьёзный урон сельскохозяйственным культурам, а также растениям на дачных участках.

Суховей формируется в жаркую погоду на фоне антициклона: это ветер скоростью от 5 м/с, сочетающийся с высокой температурой воздуха и низкой влажностью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не ожидается — значит, ситуация вряд ли улучшится.

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Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

В Сибирском федеральном округе комплексный анализ, проведенный на основе данных дистанционного зондирования, выявил отклонения вегетационного индекса в семи регионах: Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Тыве.

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Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

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