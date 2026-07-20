В Новосибирске ожидают увеличения поставок ГСМ для аграриев

Ситуация с топливом в аграрном секторе Новосибирской области напряженная, но контролируемая. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов. По его словам, дополнительные поставки горюче-смазочных материалов ожидаются до конца текущей недели.

— На этой неделе мы ждем увеличения поставок в соответствии с лимитами, утвержденными Минсельхозом и Минэнерго, — отметил он.

В правительстве региона также опровергли информацию о возможном дефиците топлива на заправках, связав возросший спрос с активной фазой уборочной кампании.

Что касается пассажирских перевозок, то автотранспортные предприятия региона, по данным областного Минтранса, полностью обеспечены ГСМ. Министр транспорта Анатолий Костылевский подтвердил стабильную работу общественного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в очереди на АЗС насчитали 119 машин.