Напряженность с топливом для аграриев в Новосибирске обещают снять в ближайшие дни

Минсельхоз Новосибирской области составил запрос по обеспечению топливом аграриев региона на июль – октябрь 2026 года. Документы отправлены в федеральный Минсельхоз и проходят согласование с Минэнерго РФ, пояснили в ведомстве. После согласования заявка будет доведена до ООО «Газпромнефтепродукт», которая будет распределять лимиты среди новосибирских сельхозпредприятий.

— Текущий лимит поставок от ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» составляет 2700 тонн. Дополнительные объемы ожидаются в ближайшие дни, что позволит снизить напряжённость ситуации, а снабжение аграриев топливом перейдёт в плановый режим, — заявили в Минсельхозе области.

Сельхозпроизводители смогут получать ГСМ через площадку ООО «Газпромнефтепродукт» с привлечением машин компании или сторонних бензовозов, а также самовывозом.

По данным Минсельхоза, в Новосибирской области осуществляют деятельность 860 крупных сельхозтоваропроизводителя. До 1 июля 2026 года прямые договорные отношения с ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» имели только 212 хозяйств. Остальные приобретали ГСМ через независимых трейдеров, в связи с чем оказались наиболее уязвимы при возникновении перебоев в поставках. В первой декаде июля Минсельхоз работал с хозяйствами региона в ручном режиме.

Сейчас ведомство передало в ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» два адресных реестра:

Реестр из 264 «мелких» сельхозтоваропроизводителей (с объёмом потребления дизельного топлива менее 5 т в месяц) — для заправки техники на автозаправочных станциях в розницу без заключения договоров.

Реестр из 251 сельхозтоваропроизводителя с приоритетной потребностью.

В Минсельхозе подчеркивают, что на 7 июля все сельхозтоваропроизводители Новосибирской области осуществляют деятельность в штатном режиме: заготовка кормов (сена и сенажа) ведётся безостановочно; агрохимообработка выполняется в соответствии с утверждёнными технологическими регламентами.

Особое внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности и контролю перевозок социально значимых продуктов — бесперебойной доставке молока, хлеба, хлебобулочных изделий. В Минсельхозе подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы сохранить целостность логистических цепочек и гарантировать доставку продукции конечным потребителям.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в приоритетном режиме осуществляется обеспечение топливом машин, которые занимаются подвозом продовольствия в розничные магазины и обслуживают различные продовольственные сети.