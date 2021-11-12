Популярные стили в дизайне квартир

В чистом виде стилистические приемы используются редко — дизайнеры создают этакий микс из стилей, плавно перетекающих друг в друга. Но такое решение вряд ли подойдет новичкам – если хотите сами заняться ремонтом квартиры, лучше оформлять все комнаты в едином стиле.

Примеры можно посмотреть на https://medlmed.ru/, сайте дизайн-студии Мёд2. Здесь же можно оставить заявку на обмер, проконсультироваться с дизайнером.

Дизайн-проекты – нужны ли вообще

Мнение, что привлечение дизайнера — пустая трата денег неверно в принципе. Можно, конечно изучить журналы по интерьеру. Посмотреть примеры готовых объектов на тематических сайтах, позаимствовать какие-то детали получится, воссоздать полностью – нет.

На поиски нужного оттенка краски, коллекции светильников, обоев или того же ламината уйдет много времени. А если еще и окажется, что понравившийся миниатюрный столик стоит как полмашины, а аналоги из бюджетного сегмента не нравятся — считайте, что потратили время впустую.

Второй момент — понять размеры комнаты по фото нереально. На картинке может быть студия в 100 м2, а как тогда реализовать весь интерьер на площади в 50 м2.

Зонирование — про него информации много, но как сделать все правильно в конкретной квартире, не очень понятно. Так что, если не готовы проходить курсы дизайна, чтобы разобраться во всех тонкостях, проще заказать дизайн-проект.

Стили

Лофт – адаптируется под любые квартиры, будь то малогабаритная однушка или просторная студия. Прощает отступление от канонов, допускает микс из природных, искусственных материалов. И, что самое, главное, не требует больших затрат.

Неоклассика – вариант для просторных квартир с высокими потолками, большими окнами. Сдержанные цвета, дорогие материалы, мебель, простые, четкие линии — вот основные черты стиля. Плюс в том, что неоклассика будет актуальной всегда, минус — в ремонт придется вложить приличную сумму. Отступлений от канонов, замены дубового паркета на ламинат, или гипсовой лепнины на полиуретановые аналоги неоклассика не прощает.

Сканди и эко перекликаются между собой, легко миксуются. Натуральные материалы отделки, мебель из неокрашенного дерева, природные оттенки (для сканди характерны белый, приглушенный синий, серый) и много живой зелени.

Этника – требует простора. Аутентичные принты на текстиле, статуэтки, жутковатые маски, сундуки вместо прикроватной тумбы или журнального столика. Оттенки в оформлении зависят от концепции. Японский стиль — черно-белый, с яркими красными акцентами. Пространство делят на зоны легкие бамбуковые шторы, перегородки.

Восток — буйство красок, напоминающее о шумных базарах, экзотических фруктах, украшениях с самоцветами. Цветные ширмы, лампы в латунных абажурах, ковры с замысловатыми рисунками, аромасвечи с запахом специй, восточных сладостей создают в доме атмосферу султанского дворца.