Американский бренд Michael Kors отказался от поставок своего товара в РФ

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors приостановил поставки в РФ. Товары в официальных магазинах компании заменят на Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которые ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group, пишут «Известия», ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что официальный интернет-магазин американского бренда в стране тоже не обновляется.

По информации источников на рынке консалтинга и продавцов официальных магазинов, компания уже не реализует свои товары В РФ. Уточняется, что поставки прекратились еще в прошлом году.

Напомним, что прошлом году российский рынок покинула испанская ретейл-компания Inditex, которая включает в себя массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. При этом французский бренд нижнего белья DIM, который уходил с концами, сообщил о том, что все еще лелеет надежду вернуться.

Ранее редакция сообщала, что компания FES Retail (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) заявила о намерении закрыть примерно 50 магазинов в России, где были зафиксированы низкие обороты, а также магазинов в тех ТЦ, где условия аренды больше не привлекают ритейлера.

Фото с официального сайта Michael Kors в России