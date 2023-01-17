Росреестр за год включил в список аварийных более 3 тысяч жилых объектов

За декабрь Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) пополнился ещё 422 объектами недвижимости, признанными аварийными. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.

Напомним, что в 2022 году Росреестр начал вносить данную информацию в ЕГРН по сведениям, предоставляемым региональными и местными органами власти. В течение года в ЕГРН внесены сведения о 3 272 аварийных объектах, из них 359 домов, 2 913 квартир.

— Мы напоминаем жителям Новосибирска и области, что это важная информация, которую необходимо знать при выборе жилья и непосредственно перед совершением сделки, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. — При выборе квартиры или дома следует очень внимательно ознакомиться с данными, которые внесены в ЕГРН. Если имеется отметка об аварийности жилого дома необходимо помнить, что приобретение такого объекта опасно для жизни, а в случае изъятия его для государственных или муниципальных нужд собственник получит денежную компенсацию.

Напомним, на минувшей неделе в Новосибирске сдан первый дом для расселения жителей ветхого и аварийного жилья, заказчиком строительства которого выступила мэрия города. Кроме того, муниципалитет объявил второй конкурс на строительство аналогичного дома большей площади. В областном бюджете в 2023 году на расселение ветхого и аварийного жилья предусмотрено более 1 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала, что под комплексное развитие территории в Новосибирске подготовлены 158 га земли. На них находится около 100 ветхих аварийных домов.