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Андрей Травников пригласил Владимира Путина на открытие нового здания аэропорта в Новосибирске

  • 16/01/2023, 19:12
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Андрей Травников пригласил Владимира Путина на открытие нового аэропорта в Новосибирск
В ходе встречи глава региона также рассказал президенту о ходе выполнения программы развития Академгородка.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Глава региона рассказал об итогах развития области за последние 5 лет, о помощи, которую регион оказывает Вооруженным силам России, военнослужащим и членам их семей, помощи подшефным территориям в Луганской народной республике.

Кроме того, Андрей Травников отчитался о реализации двух проектов, которые Владимир Путин поддержал в 2018 году.

Первый — это программа развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

источник синхротронного излучения СКИФ

Вокруг центра синхротронных излучений СКИФ могут появиться не 30, а 46 станций

— Она сегодня реализуется. Может быть, она не получила какого-то особого, отдельного статуса, и темпы нам хотелось бы видеть выше, но тем не менее проекты, которые полностью отражают философию этой программы — это проекты, объединяющие центры коллективного пользования, — они сегодня реализуются, — сообщил Травников. — Следующий проект очень важный для нас — это строительство кампуса НГУ. Тоже в стадии строительства новые корпуса. Проект инициирован частным инвестором и поддержан Михаилом Владимировичем Мишустиным за счет двух источников: частные инвестиции и федеральный бюджет. Идет новая стройка. Мы инициировали строительство второй очереди технопарка Академгородка — для создания условий для внедрения исследований, для наших инноваторов и новых предпринимателей. Сегодня идет проработка проекта по созданию суперкомпьютера в Академгородке, чтобы обрабатывать тот массив данных, который будет давать СКИФ [Сибирский кольцевой источник фотонов].

взлётно-посадочная полоса

В Толмачево запустили новый комплекс взлётно-посадочной полосы

Второй большой проект — это программа развития аэропорта Толмачево.

— Вы тогда поддержали, но оговорились: обязательно реализовать с учетом планов развития других аэропортов Сибири и Дальнего Востока. И у нас это так и получается: развиваются другие аэропорты, а Толмачево развивается как большой межрегиональный хаб в азиатской части страны, причем в строгом исполнении вашего поручения — развитие маршрутной сети за пределами московского авиационного узла, — сообщил глава Новосибирской области. — И самый главный проект сегодня реализуется — строительство нового терминала. Это частные инвестиции, компания «Новапорт». Несмотря на пандемийные трудности, несмотря на санкционные сложности, инвестор его реализует. Это сегодня самый крупный аэропортовый проект в нашей стране за пределами Москвы. Были сложности с импортозамещением, но тем не менее новый терминал общей площадью 50 тысяч квадратных метров будет введен в эксплуатацию. Поэтому, Владимир Владимирович, разрешите вас пригласить на это событие. Если будет возможность, мы, конечно, будем очень рады, для нас это будет очень важно.

Кроме того, губернатор добавил, что у него есть еще четыре частных вопроса.

Владимир Путин отметил, что в ситуации с Академгородком и федеральные органы власти, и регион «там, где это возможно, должны уделить внимание, для того, чтобы все намеченные планы здесь были выполнены».

— Будем к этому, безусловно, стремиться, — добавил президент.

Что касается не озвученных публично частных вопросов, то, судя по ответу Путина, речь шла о транспортных объектах.

— То, что вы направили в письменном виде, имею в виду развитие аэропорта Толмачево, строительство восточного обхода Новосибирска, а также реконструкция автодороги «Иртыш» — все, безусловно, будет направлено в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению, — сказал президент.

Андрей Травников пригласил Владимира Путина на открытие нового аэропорта в Новосибирске

В разговоре с главой Новосибирской области Путин также рекомендовал ему обратить внимание на развитие школьной инфраструктуры, напомнив о том, что школы должны работать в одну смену. Еще один вектор работы для региона, выделенный президентом, — необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулезом.

Напомним, первоначально новый терминал Толмачево планировалось открыть в конце 2022 года.  Однако позже стало известно, что дату сдачи аэровокзала перенесли с декабря 2022 на март 2023 года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в области готовится школьная концессия, а также в рамках ГЧП идет строительство семи поликлиник

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Медицина

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : развитие Академгородка Путин в Новосибирске президент в Новосибирске открытие нового аэровокзала Толмачево Владимир Путин приедет в Новосибирск Аэропорт Толмачево


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