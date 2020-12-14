Андрей Травников «теряет позиции» в соцсетях

Андрей Травников потерял три позиции в рейтинге упоминаний глав российских регионов в социальных сетях. Исследование опубликовал Центр политической конъюнктуры (ЦПК). В ноябре о главе Новосибирской области написали 6 106 сообщений, что на 21 сообщение меньше, чем месяцем ранее.

В ноябре тройку лидеров по количеству упоминаний составили мэр Москвы Сергей Собянин (323 тыс. сообщений), врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (66,7 тыс. сообщений) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (62,9 тыс. сообщений).

При этом у 57 из 85 губернаторов в ноябре зафиксировано снижение количества упоминаний, наиболее заметным оно оказалось у Сергея Собянина (-155 тыс.), Рамзана Кадырова (-48,2 тыс.) и Михаила Дегтярева (-44,8 тыс.). Наибольший прирост упоминаний — у губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (+13,3 тыс.), губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (+12,6 тыс.) и главы Республики Хакасия Валентина Коновалова (+8,4 тыс.)

Отмечается, что соотношение позитивных и негативных комментариев в адрес глав регионов практически не изменилось. Позитивных упоминаний стало на 0,7% меньше (4,73%), а негативных на 0,2% больше (5,53%).

Согласно исследованию, по доле позитивных сообщений Андрей Травников занял 52-е место (3,39% от всех постов). Месяцем ранее губернатор Новосибирской области занимал по этому показателю 34 место.

— В ноябре чаще других в позитивном ключе упоминали: глава Республики Марий Эл Александра Евстифеева (19,7% — приемка физкультурно-оздоровительного комплекса в Приволжском), губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (17,8% — новые машины скорой помощи и награды медикам) и главу администрации Тамбовской области Александра Никитина (12,7% — встреча с конкурсантами «Большой перемены», антикризисные займы для предпринимателей), — говорится в сообщении.

Больше всего негативных комментариев поступило в адрес губернатора Томской области Сергея Жвачкина (15,3% — арест мэра Томска, коррупционные скандалы в регионе), Владимира Сипягина (14,3% — лечение главы региона от коронавируса в Москве, а не во Владимирской области) и Валентина Коновалова (14,2% — критика антикоронавирусной политики в регионе).

Андрей Травников в рейтинге негативных упоминаний в октябре находится на 10 месте (9,42% сообщений), месяцем ранее он занимал по этому показателю 13-е место.

В ЦПК отмечают, что упоминаемость глав регионов в социальных сетях по вопросам противодействия пандемии сохраняется на прежнем уровне, однако остальные аспекты их деятельности на фоне столь значимого информационного повода оказываются в тени, за счет чего и происходит падение показателей.

При этом, рост числа заболевших в регионах и периодически возникающие в СМИ сообщения о высоких нагрузках на систему здравоохранения на данный момент не привели к резкому увеличению негатива в адрес региональных властей.

— Декабрь традиционно считается менее активным в информационном плане месяце, граждане начинают готовиться к большим праздникам. Поэтому в случае отсутствия серьезных потрясений, показатели упоминаемости могут упасть еще сильнее, — уверены в ЦПК.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области