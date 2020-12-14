Новосибирские студенты разработали бионический протез руки

Новосибирские студенты из команды «CyberBionic» разработали бионический протез правой кисти человека, управляемый при помощи движений пальцев по желанию владельца, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Отмечается, что главные отличия протеза, разработанного ребятами, от всех существующих – низкая стоимость и быстрая подгонка. По приблизительным подсчетам студентов его стоимость составляет от сорока до пятидесяти тысяч рублей, а себестоимость – не более двадцати тысяч.

Для управления протезом ребята написали собственную программу. Все жесты программируются.

— Надеваем датчик, получаем сигналы мышечной активности и потом их используем. Например, одно сжатие – одно действие, два сжатия – другое, — рассказывает программист и студент факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ Максим Валяев.

По словам ребят, все началось, когда они еще учились в лицее №28, абсолютно спонтанно: капитану команды пришла идея о создании такого проекта в формате доклада по биологии, а спустя некоторое время к нему присоединились другие ребята и реализовали эту задумку. Поддержку проекту команды CyberBionic оказали лицей, в котором обучались студенты, и центр детского творчества «Содружество».

Детали ребята печатают на 3D-принтере из специального пластика.

— Эти детали долговечны, но даже при поломке починка будет стоить тоже дешевле, — объясняет Максим Валяев.

В университете рассказали, что студенты уже провели две встречи с человеком с ограниченными возможностями здоровья, сделали замеры, сняли слепок с его руки и выяснили, какие функции он хочет видеть в протезе, а также показали, что у них уже готово. На сегодняшний день они создали свою печатную плату и заказали все необходимые комплектующие.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ