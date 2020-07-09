На базе Бердской больницы откроется инфекционный госпиталь

Комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области приняла решение о перепрофилировании для работы с инфекционными пациентами один из корпусов горбольницы Бердска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией – для уточнения диагноза. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

Сейчас для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении пульмонологии предусмотрены 10 коек, и еще 30 коек – для пациентов с внебольничной пневмонией,

— Сегодня в инфекционном отделении Бердской больницы находятся всего 5 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». У всех состояние легкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек – превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на сто процентов, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же, это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала, — отметила заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова.

По ее словам, администрации Бердской больницы необходимо разработать схему разделения потоков пациентов с разными статусами на разных этажах, оборудовать палату интенсивной терапии, завершить косметический ремонт в одном из отделений и обеспечить необходимый запас медикаментов.

Госпиталь планируют открыть на следующей неделе.

Фото: bcgb.mznso.ru