Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

Женщины в политике, как и на высших руководящих постах, стали нормой, а не исключением современного общества. Считается, что именно прекрасная половина человечества привносит в эту сферу эмпатичность, рассудительность и эмоциональность. Женские проекты уникальны и свежи, а решения порой непредсказуемы и смелы, но при этом каждое из них направлено на созидание, благополучие и комфорт. Так и для нынешнего генерального директора Новосибирской филармонии (а ранее ― главы департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэра Новосибирска) Анны Терешковой формирование комфортной среды всегда было в приоритете. При этом создавать уют она умеет как внутри собственного дома, так и в общественном пространстве.

От педиатрии до собственной арт-галереи

— Анна Васильевна, Вы получили диплом Новосибирского медицинского института по специальности «педиатр». И ранее говорили, что в детстве мечтали стать врачом? Но сначала увлеклись культурой, потом ушли в бизнес, следом госслужба… Интересные зигзаги жизненного пути.

— Мама была врачом, а папа геофизиком, ученым. Так что выбор у меня был небольшой: либо по материнским стопам пойти, либо по отцовским. В итоге победила мама ― и я поступила в медицинский. А почему именно педиатрия… С юности четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля. Мне важно помогать в самом начале пути: жизненного, профессионального — непринципиально. Ведь на любой проект интересно заходить, когда по большей части он только твой. Долечивая взрослых людей, ты исправляешь ошибки, которые были сделаны до тебя. И здесь все двойственно. С одной стороны, хочется указать на ошибки, допущенные предыдущим человеком, а с другой — делать это неэтично.

Еще студенткой вышла замуж. Родились дети, и я занялась их воспитанием. Тогда в полной мере и ощутила, как быт может засасывать.

Чтобы выдернуть меня из рутины домашних дел, муж нашел занятие, которое можно было совмещать с материнством. Он помог мне открыть в Новосибирске первую арт-галерею «Старый город». На тот момент это был очень современный и смелый проект, со своим индивидуальным кулуарным миром. И тогда я очень комфортно чувствовала себя в роли хозяйки этого уникального места. Здесь я смогла себя реализовывать, а еще всерьез увлеклась искусством. Много ездила по Сибири, знакомилась с творческими людьми — это был прекрасный период.

Вообще, резкая перемена деятельности — это современный тренд. Конечно, раньше было принято посвящать всю свою жизнь одной профессии. К счастью, времена изменились, и современный человек может «искать себя» до глубокой старости.

Семейный бизнес

— У вас с супругом несколько крупных бизнес-проектов в разных сферах экономики. Какова Ваша роль в становлении и укреплении этих компаний. Какие яркие проекты реализовывали в этом статусе?

— У нас в семье всегда были очень хорошо распределены задачи, которые выполняет каждый из нас. Я, как человек более общительный, подвожу коммуникативные мостики, а муж, более интровертный по своей натуре, берет на себя все технические вопросы. И я считаю, что это правильно ― так на Руси принято. Когда в дом приходят гости, то встречает их женщина. При этом совсем неважно, где ты работаешь: в мэрии, в филармонии, в доме — ты везде должна быть гостеприимной хозяйкой и делать все возможное, чтобы гостям было комфортно. Принцип же «муж ― голова, а женщина ― шея» в нашем случае не работает. Мы с супругом единомышленники, друзья, все решения принимаем совместно.

— Возможно, у вас были идеи запустить собственный бизнес. Если да, то какие это были проекты?

— С детства понимала, что я не бизнесвумен. Интуитивно чувствовала. Никогда не любила ходить на базар, потому что не умела торговаться. Хорошо помню, как в восьмидесятые годы мама купила мне очень красивые туфли, но они оказались малы. Тогда мама предложила продать их подружкам по той же цене. Но я не смогла. Психологически не смогла. И в результате просто их выкинула, а маме сказала, что потеряла.

— Как оцениваете условия, в которых сейчас работает бизнес?

— Что касается современных условий для бизнеса, то тепличной среды для предпринимателей в нашей стране никогда не было. У меня много знакомых, которые долгое время живут за рубежом и там выстраивают свое дело. Так они в буквальном смысле со слезами на глазах рассказывали, что чуть ли ни восемьдесят процентов их дохода уходят на налоги. А в чем у нас сложность? Государство серьезно поддерживает малый и средний бизнес, который является основой развития всего среднего класса. Крупный бизнес достойно проявил себя в ходе СВО, ведь страна смогла выстоять именно благодаря ему, благодаря людям, готовым работать в любых условиях. В России жить без креативного мышления невозможно, а если оно есть, то ты справишься со всеми трудностями.

Опыт без сожалений

— Вы одна из самых известных и ярких женщин новосибирского истеблишмента. Предлагаете смелые идеи и проекты, вызывающие бурные обсуждения, критику, неприятие, признание — это спонтанные решения, которые принимаются по зову сердца, или просчитанные действия?

— За любым решением следует расплата. Поэтому всегда нужно оценивать возможные последствия. Конечно, рисковать можно и порой даже нужно, но подставлять при этом ты можешь только саму себя и больше никого. Мои решения не должны сказаться негативно ни на моей команде, ни на моем окружении.

— Приходилось ли совершать поступки, о которых потом жалели?

— Я уже все сделала, о чем могла пожалеть. Благодаря этому наработала серьезнейший опыт.

От смелых экспериментов к уникальным проектам

— Сейчас Вы снова вернулись в сферу культуры и возглавляете Новосибирскую филармонию. Каких проектов, на Ваш взгляд, не хватает Новосибирску?

— Я люблю авангардные, абсолютно новые, прорывные проекты. Классика ведь статична. И я прекрасно осознаю, почему у многих неординарные решения вызывают раздражение. Просто не все понимают, что значимое, претендующее на мировую роль, новое надо найти ― и кто-то должен это искать. Ведь из сотни картин в историю войдет только одна. Но художники должны нарисовать остальные девяносто девять работ, и их тоже нужно оценить. А работа с современностью — это всегда эксперимент, и именно поэтому очень интересно.

— За последнее время в Новосибирской филармонии сменились несколько руководителей. Не боялись, что и Вас воспримут как очередного временщика? Это тоже смелый эксперимент?

— Скорее, это уникальный проект. Крупнейшая филармония в нашей стране должна стать ее бриллиантом, драгоценным камнем культуры мирового значения. Такого количества творческих коллективов нет больше нигде. И именно поэтому их так сложно презентовать, рассказать о них. Но я вижу в этом огромный потенциал и мечтаю реализовать хотя бы небольшой его процент.

Конечно, коллектив встретил меня настороженно. Здесь своя среда, своя устоявшаяся система. Несмотря на это, каждый новый руководитель пытался менять команду, выстраивать ее под себя. Оттого нынешний костяк филармонии составляют совершенно разные слои абсолютно разных людей. Здесь нет единой семьи. Но это дело времени. Ведь семья в коллективе, как и в обычной жизни, создается только временем, годами и пройденными вместе испытаниями. И я настроена ее создать. А для этого нужно доверие, потому что без него невозможно ничего построить. В противном случае в тебя просто не поверят, ни в тебя, ни в твои проекты… И что самое больное ― сами не смогут раскрыться в своем потенциале. У творческих людей более тонкая натура, они реагируют на все очень остро. Поэтому ко всем нужен индивидуальный подход и настрой. Как в семье. Вот какого ребенка любишь больше? Всех одинаково, каждый уникален!

Новая система благоустройства

— Будучи вице-мэром, Вы стояли у истоков многих проектов по благоустройству города. Не все удалось реализовать в срок: Первомайский сквер, парк в пойме реки Каменка. С чем, на Ваш взгляд, это связано?

— Вообще, я считаю, что выстроила в Новосибирске совершенно новую систему благоустройства, которой здесь не было никогда. Это касается и парковой культуры, и создания водно-зеленых каркасов, и совершенно новых проектов, которые продолжают развиваться сегодня. Безусловно, сроков не всегда получается придерживаться. Причин тому несколько. Во-первых, проблема финансирования. Для ее решения внедрила хорошую традицию, когда бизнес вкладывается в благоустройство города. Ведь достаточно много проектов мэрия реализовала совместно с предпринимателями. А начиналось все с общения: я сама приходила к застройщикам и предлагала организовать зеленую зону в непосредственной близости с возводимыми ими жилыми комплексами. Объясняла, что это выгодно обеим сторонам. У людей появляется благоустроенная зеленая зона, а у бизнеса повышается привлекательность самого объекта, что приводит к росту себестоимости «квадрата». И застройщики шли навстречу. Так в нашем городе появился парк «Чербузы», сквер Артемьева и другие.

Когда я уходила из мэрии, то оставила массу новых проектов, лет на пять вперед точно. Но за каждым из них стоит большое финансирование, и оттого большой вопрос ― будут ли они реализованы.

А что касается срыва сроков сдачи объектов, то дело не только в финансировании. Часто возникают проблемы с самими подрядчиками. Дефицит кадров привел к тому, что зачастую на объекты заходят совершенно неподготовленные компании. Ведь все проекты проходят через торги, а там в последние годы идет сильное занижение, что и приводит к понижению квалификации самого подрядчика. Например, на Первомайском сквере я работала в ручном режиме каждый день. Там чуть ли не ежедневно появлялись новые сотрудники, и их нужно было контролировать. Понимая, что поиски нового подрядчика отнимут еще больше времени, просто хотела как можно быстрее довести это дело до конца. Поэтому сроки сдвинулись, но проект был реализован, и на качество это никак не повлияло.

— Есть ли планы по дальнейшему участию в реализации таких проектов, как пешеходная улица Ленина, парк Усть-Тула и прочие?

— Я определила для себя проекты, которые точно буду отслеживать. Первоочередное для меня ― благоустройство Академгородка и проект Усть-Тулы до Бугринского моста. А в самом городе в приоритете туристический центр — улица Ленина и прилегающая к ней территория. Это должна быть не просто улица, а настоящий туристический центр, где будет интересно всем без исключения ― как местным жителям, так и гостям города.

— Недавно Ваш коллега по мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев возглавил министерство строительства в Томской области. Проекты, которые Вы инициировали и защищали, высоко оценивались на федеральном уровне. Возможно, Вам поступали предложения о работе из других регионов России, федеральных структур?

— Скажу честно, Новосибирск — сложный город, люди тут непростые. Здесь не работают общие для всех правила, потому что люди внутренне очень свободные, независимые. Они не хотят жить по чьей-то указке. И это очень хорошо, но только не с точки зрения дисциплины. Например, предложила я малому и среднему бизнесу к Новому году оформить офисы, чтобы задать настроение своим же клиентам. Думаете, меня все послушали? Только процентов двадцать.

Безусловно, в городах, где есть градообразующие предприятия, работать проще, потому что там можно действовать в приказном порядке. У нас такого нет. Да и люди здесь, повторюсь, другие. Жесткая рука в Новосибирске не поможет. И мне, конечно, поступали предложения из других регионов. Но я уже достаточно взрослый человек, чтобы все бросить и уехать. Я люблю Новосибирск, это мой город, и для меня он самый лучший.

Вектор на будущее

— Как относится семья к столь серьезному спектру Ваших интересов? Возможно, кто-то из детей помогает в реализации проектов? Может, не в Новосибирске, а в других городах? Как в целом расставляете приоритеты между семьей и работой?

— Дети у меня уже взрослые, самодостаточные люди. Младшим под двадцать лет, старшим за тридцать. Когда занималась культурой, спортом и молодежью, то я собирала их вместе и просила рассказать, чем они живут. И они рассказывали… говорили буквально все, что они смотрят, что слушают. А потом я смотрела и слушала это вместе с ними. Ну кто тебе еще откровенно скажет, что ты слушаешь и делаешь никому не нужное старье?

— Если говорить о мечтах, планах, то какую «дорожную карту» на ближайшие пять-десять лет Вы для себя выстраиваете?

— Я принимаю любые шансы и предложения. Но сложилось так, что большую часть жизни была в политике. В мэрии не примыкала ни к какой партии, старалась дружить со всеми. Но когда достигаешь определенного уровня в любой сфере деятельности, то все равно так или иначе начинаешь заниматься политикой. Попробую реализоваться в Заксобрании, а там посмотрим.

Если говорить о глобальных планах, то хочу сделать полное самопереформатирование ― с новыми людьми и новыми проектами. Став частью сильной команды, буду работать на имидж нашего города и поддерживать любые яркие проекты.

Ближайшие же планы связаны с Новосибирской филармонией. Именно здесь я вижу гигантский потенциал. Так что на ближайшие пять лет это точно мой проект. И я уже знаю, куда мне двигаться, как и зачем. Филармония — это именно тот бриллиант, который может засиять на весь мир. Пока выстраиваю стратегию, осматриваюсь, привожу в порядок документацию, а дальше начну действовать.

— Энергия — это самый бесценный ресурс в современном мире. Вы же ее просто излучаете. Откуда черпаете силы?

— Из своих реализованных проектов. Вот достиг нужного результата ― и получил от этого колоссальный заряд для следующего рывка! И чем больше удается, тем больше адреналина получаешь.

Но и пассивный отдых мне нужен. Как и всем. Стараюсь воскресенье сделать домашним днем: сходить в баню, провести время с детьми, покататься на горных лыжах. Вот не верю я людям, которые говорят, что отдыхают на работе. Не верю! Это значит только одно —- они мало работают.

— Бывает такое, что нет сил двигаться вперед?

— Бывают моменты настоящего отчаяния. Но ты все равно встаешь и двигаешься дальше. Не верю людям, которые говорят, что у них все в жизни все было гладко. Небитые люди для меня тяжелые, неинтересные.

Анна Терешкова занимала должность директора департамента культуры мэрии Новосибирска с 2014 года. Впоследствии была назначена вице-мэром. В июне 2024-го покинула свой пост, а в ноябре заняла пост директора Новосибирской филармонии. В декабре 2024 года присоединилась к партии ЛДПР, вошла в состав руководства Новосибирского регионального отделения ЛДПР.