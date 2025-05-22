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Арбитраж Кемеровской области арестовал счета новосибирского «СпецТрансСтроя»

  • 22/05/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
Арбитраж Кемеровской области арестовал счета новосибирского «СпецТрансСтроя»
Региональная прокуратура обратилась с иском о взыскании 100,5 млн рублей неотработанного аванса по контракту

Прокуратура Кемеровской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском о взыскании со скандально известной новосибирской компании ООО «Специальное и транспортное строительство» (ООО «СпецТрансСтрой») 100,540 млн рублей неотработанного аванса по контракту. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №11 в поселке Шерегеш.

Одновременно с иском прокурор подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, и иное имущество, принадлежащее компании в пределах суммы, подлежащей к взысканию. В надзорном ведомстве уверены, что непринятие обеспечительных мер может привести к невозможности исполнения судебного акта, в случае удовлетворения исковых требований.

Суд полностью удовлетворил заявление прокурора.

— Наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО «Специальное и транспортное строительство», и иное имущество в пределах суммы 100 540 000 руб., за исключением денежных средств, составляющих размер расходов, необходимых для выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов, сборов, страховых взносов, — говорится в решении.

В марте 2024 года ООО «СпецТрансСтрой» выиграло тендер на капремонт школы №11 в Шерегеше. Общая сумма контракта составляла 435 миллионов рублей, из которых более 100 миллионов заказчик выплатил уже в мае. В школе должны были заменить кровлю, фасад, провести благоустройство. В марте 2025 года из-за неоднократных нарушений сроков, включая получение положительного заключения государственной экспертизы по проектным работам власти региона расторгли контракт в одностороннем порядке.

Напомним, в Новосибирске «СпецТрансСтрой» также провалил несколько контрактов. Среди них: строительство станции метро «Спортивная», капремонт Октябрьского моста, а также ремонт трасс и комплекса объектов водоснабжения в Коченево, Ордынском и Татарске. Последний контракт стал поводом для уголовного дела о хищении.

В декабре 2024 года гендиректор компании Сергей Арапов был арестован — его подозревают в хищении более 130 миллионов рублей на госконтрактах. Арапову вменяется статья о злоупотреблении полномочиями при выполнении госзаказа, а топ-менеджерам его фирмы — мошенничество.

Стоит отметить, что данные Картотеки арбитражных дел свидетельствуют о наличии большого количества возбужденных арбитражными судами дел, где компания является ответчиком по искам о взыскании. Кроме того, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении ООО «Специальное и транспортное средство» в 2024-2025 годах внесено 8 записей о недобросовестности данного поставщика.

Ранее редакция сообщала, что власти Новокузнецка расторгли с «СпецТрансСтроем» контракты на ремонт тоннеля и капитальный ремонт Запсибовского моста. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область Кемеровская область

Теги : СпецТрансСтрой арест имущества арбитражный суд


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