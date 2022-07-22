Рекламодателям

В 2023 году в регионе рассчитывают избежать весеннего роста цен на овощи

  • 22/07/2022, 12:06
Автор:
новости Новосибирска
Из-за увеличения оборудованных складских площадей.

— Сейчас в регионе работают две крупные площадки, которые формируют запас продовольствия. Недавно запущен оптово-распределительный центр «Русагромаркет».  Сегодня на складах компании около 3 тысяч тонн продукции. Из них около 2 тысяч тонн мясной, около 1 тысячи тонн продукции разного направления и около 200 тонн плодоовощной продукции-fresh, — сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин. — Вторая площадка — Хилокоский рынок, где около 9 тысяч тонн плодоовощной продукции и куда ежедневно пребывают около 1,5 тысячи тонн. Плюс там построили большое количество складских помещений.

Он пояснил, что сегодня в регионе уделяется много внимания формированию оптово-розничных рынков — после того как концепция их развития  была подписана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В регионе также создана рабочая группа по развитию рынков.

— Сейчас мы видим стабилизацию цен на плодоовощную продукцию. Цены на лук снизились на 20%, на свеклу — на 9%, так как пошел новый урожай. За 2 последние недели на площадки Хилокского и «Русагромаркета» были отгружены 190 партий плодоовощной продукции или 3493 тонны. 72% поставок идут из Узбекистана. Пошел первый урожай картофеля и свеклы и от предприятий Новосибирской области, — добавил Максим Останин.

По его словам, сейчас в области удалось решить ключевую проблему — хранения урожая. Ранее из-за дефицита оборудованных складских помещений весной в регионе возникал разрыв в поставках овощей борщевого набора, что приводило к резкому росту цен.

— Думаю, что в этом году мы подправим ситуацию, и в будущем у нас не будет заметно резкого подорожания овощей, — добавил чиновник.

По данным областного Минпромторга, товарные запасы продовольствия в регионе сформированы на 26 дней, яйца, бакалейных и овощных наборов — на 11 дней.

новости Новосибирска

Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Напомним, цены на овощи борщевого набора традиционно начинают расти в марте. В это время заканчиваются запасы предыдущего местного урожая, и ритейл начинает закупать овощи в других странах. Особенно заметным рост цен на овощи был летом 2021 года.

В начале марта 2022 года на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами борщевого набора на 30%. Власти обращались к новосибирском аграриям с просьбой увеличить посевы овощей и картофеля.

 

Ранее редакция сообщала, что одним из ключевых сдерживающих факторов по наращиванию производства овощей для аграриев является отсутствие оборудованных складов, где они могли бы хранить свою продукцию.  Представители ОРЦ «Русагромаркета» заявляли о готовности решить этот вопрос.

Фото редакции

610

Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : склады производство овощи бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

Сейчас ее пытаются вывести из общей конкурсной массы OR GROUP, чтобы найти нового инвестора.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Хельгу Пирогову задержали и отпустили

Дальнейшие действия депутат будет обсуждать с адвокатом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Куйбышев переводят на альткотельную

По данным на осень 2021 года, стоимость инвестпрограммы на 10 лет составляла 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

По данным областного Минпромторга, компания планирует расширять логистический хаб в Новосибирске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Росавиация в 25 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 30 июля

22/07/2022, 13:24

Правительство РФ попросят спасти бердскую обувную фабрику

22/07/2022, 10:07

Хельгу Пирогову задержали и отпустили

22/07/2022, 09:32

Областной онкодиспансер реорганизовал амбулаторную службу

21/07/2022, 17:52
Популярное

Сократить рабочую смену в день рождения сотрудника предложили в Госдуме

22/07/2022, 14:11

Лунный календарь цветовода на август 2022

22/07/2022, 11:48

В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками

22/07/2022, 10:30

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Стань лучшим журналистом Сибири – прими участие в главном окружном медиапроекте!

22/07/2022, 12:23

Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты покупок по Системе быстрых платежей

22/07/2022, 10:36

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21/07/2022, 14:20
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска