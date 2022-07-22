В 2023 году в регионе рассчитывают избежать весеннего роста цен на овощи

— Сейчас в регионе работают две крупные площадки, которые формируют запас продовольствия. Недавно запущен оптово-распределительный центр «Русагромаркет». Сегодня на складах компании около 3 тысяч тонн продукции. Из них около 2 тысяч тонн мясной, около 1 тысячи тонн продукции разного направления и около 200 тонн плодоовощной продукции-fresh, — сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин. — Вторая площадка — Хилокоский рынок, где около 9 тысяч тонн плодоовощной продукции и куда ежедневно пребывают около 1,5 тысячи тонн. Плюс там построили большое количество складских помещений.

Он пояснил, что сегодня в регионе уделяется много внимания формированию оптово-розничных рынков — после того как концепция их развития была подписана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В регионе также создана рабочая группа по развитию рынков.

— Сейчас мы видим стабилизацию цен на плодоовощную продукцию. Цены на лук снизились на 20%, на свеклу — на 9%, так как пошел новый урожай. За 2 последние недели на площадки Хилокского и «Русагромаркета» были отгружены 190 партий плодоовощной продукции или 3493 тонны. 72% поставок идут из Узбекистана. Пошел первый урожай картофеля и свеклы и от предприятий Новосибирской области, — добавил Максим Останин.

По его словам, сейчас в области удалось решить ключевую проблему — хранения урожая. Ранее из-за дефицита оборудованных складских помещений весной в регионе возникал разрыв в поставках овощей борщевого набора, что приводило к резкому росту цен.

— Думаю, что в этом году мы подправим ситуацию, и в будущем у нас не будет заметно резкого подорожания овощей, — добавил чиновник.

По данным областного Минпромторга, товарные запасы продовольствия в регионе сформированы на 26 дней, яйца, бакалейных и овощных наборов — на 11 дней.

Напомним, цены на овощи борщевого набора традиционно начинают расти в марте. В это время заканчиваются запасы предыдущего местного урожая, и ритейл начинает закупать овощи в других странах. Особенно заметным рост цен на овощи был летом 2021 года

В начале марта 2022 года на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами борщевого набора на 30%. Власти обращались к новосибирском аграриям с просьбой увеличить посевы овощей и картофеля.

Ранее редакция сообщала, что одним из ключевых сдерживающих факторов по наращиванию производства овощей для аграриев является отсутствие оборудованных складов, где они могли бы хранить свою продукцию. Представители ОРЦ «Русагромаркета» заявляли о готовности решить этот вопрос.