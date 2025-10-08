Рекламодателям

Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска

  • 08/10/2025, 14:55
Финансовые вложения в данный проект превысили 3,6 миллиона рублей

Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода НовосибирскаВ Новосибирской агломерации компания «Россети Новосибирск» завершила ключевой этап обновления электросетевой инфраструктуры. С целью повышения стабильности энергоснабжения в районе Кубовинского сельсовета, организация возвела новую секцию электросетей. Весь комплекс работ был успешно завершен до наступления периода отопления.

Специалисты-энергетики проложили более двухсот метров воздушных и кабельных линий электропередач, а также произвели установку современной трансформаторной подстанции с мощностью в 2500 кВА. Финансовые вложения компании в данный проект превысили 3,6 миллиона рублей.

Примененные технические решения, осуществленные квалифицированными специалистами, дадут возможность укрепить надежность и усовершенствовать качество подачи электроэнергии в близлежащие населенные пункты. Это имеет особую важность для коттеджных поселков, характеризующихся интенсивным жилищным строительством. Кроме того, смонтированная мощная подстанция и новые линии электропередач позволят сбалансировать нагрузки на энергосистему, которые значительно возрастают после начала отопительного сезона.

Проведенная модернизация электросетей создаст благоприятные условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы региона, гарантируя стабильное электроснабжение как текущих потребителей, так и будущих. Проект является частью масштабной программы по укреплению надежности энергоснабжения Новосибирской агломерации, которая реализуется в рамках инвестиций в размере 6 млрд рублей на 2025 год.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

570

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : энергетика АО «РЭС»


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Крупные банки России запустят оплату через iPhone во всех терминалах страны
8/10/25 15:38
Финансы
В Новосибирской области ожидается сильное понижение температуры
8/10/25 15:00
Общество
Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с поставками топлива в город
8/10/25 14:30
Общество
«Герои НовоСибири» изучили основы научно-технологической политики
8/10/25 14:20
Власть
Тариф на электроэнергию в Новосибирской области вырастет на 11%
8/10/25 14:00
Власть Общество
В Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов
8/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество
Приюты Новосибирска перестали отдавать чёрных котов перед Хэллоуином
8/10/25 12:00
Общество
Василий Зуев: Страховщики сливают автоюристам информацию о ДТП по аналогии с черными агентами
8/10/25 11:00
Бизнес Страхование
В Новосибирске обсудили связь адвокатской монополии и цен на юридические услуги
8/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Пенсионеры в Новосибирске включились в мошеннические схемы с квартирами
8/10/25 9:00
Недвижимость Общество Право&Порядок
Оптимальный платеж по ипотеке в Новосибирске составляет почти 68 тысяч рублей
7/10/25 19:00
Недвижимость Общество
В автопарк регионального МЧС Новосибирска поступила новая пожарная техника
7/10/25 18:15
Общество
В Барабинске открыли новую современную детскую поликлинику
7/10/25 18:10
Власть
В Госдуме предложили упростить лицензирование управляющих компаний
7/10/25 18:00
Общество
Новосибирский бассейн СКА впервые принял чемпионат СФО по плаванию
7/10/25 17:35
Власть
В Новосибирске 100 студенток-очниц получат пособие по беременности
7/10/25 17:30
Власть Общество
Новосибирцы требуют сохранить сквер на Красноярской
7/10/25 17:00
Город Общество
Безопасность в мессенджерах: как не стать жертвой мошенников – советы экспертов
7/10/25 16:45
Общество
«В лесах снег уже не растает»: начальник Новосибирского гидрометцентра прокомментировала октябрьские снегопады
7/10/25 16:30
Общество
Спрос на строительные франшизы в Новосибирске за год вырос в шесть раз
7/10/25 16:00
Бизнес
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00

Новости компаний

Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять