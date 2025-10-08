Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска

В Новосибирской агломерации компания «Россети Новосибирск» завершила ключевой этап обновления электросетевой инфраструктуры. С целью повышения стабильности энергоснабжения в районе Кубовинского сельсовета, организация возвела новую секцию электросетей. Весь комплекс работ был успешно завершен до наступления периода отопления.

Специалисты-энергетики проложили более двухсот метров воздушных и кабельных линий электропередач, а также произвели установку современной трансформаторной подстанции с мощностью в 2500 кВА. Финансовые вложения компании в данный проект превысили 3,6 миллиона рублей.

Примененные технические решения, осуществленные квалифицированными специалистами, дадут возможность укрепить надежность и усовершенствовать качество подачи электроэнергии в близлежащие населенные пункты. Это имеет особую важность для коттеджных поселков, характеризующихся интенсивным жилищным строительством. Кроме того, смонтированная мощная подстанция и новые линии электропередач позволят сбалансировать нагрузки на энергосистему, которые значительно возрастают после начала отопительного сезона.

Проведенная модернизация электросетей создаст благоприятные условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы региона, гарантируя стабильное электроснабжение как текущих потребителей, так и будущих. Проект является частью масштабной программы по укреплению надежности энергоснабжения Новосибирской агломерации, которая реализуется в рамках инвестиций в размере 6 млрд рублей на 2025 год.