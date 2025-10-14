Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском

В рамках обширной инвестиционной программы «Россети Новосибирск» реализуется комплекс мер, направленных на повышение стабильности электроснабжения в городской агломерации, и данный проект является её составной частью.

С целью улучшения надёжности электропитания населения и организаций сотрудники компании провели модернизацию оборудования двух трансформаторных подстанций общей мощностью 650 кВА. Инвестиции в данный проект составили свыше 3,4 миллиона рублей.

Эти работы, завершенные до наступления зимнего периода, гарантируют бесперебойное и качественное электроснабжение для множества жилых домов, коммерческих предприятий и сельскохозяйственных комплексов.

В контексте динамичного развития Новосибирской агломерации важность модернизации электросетевой инфраструктуры сложно переоценить. Реконструкция не только исключит возможность перерывов в энергоснабжении, но и создаст дополнительный запас мощности для подключения новых пользователей. Это имеет особое значение в преддверии отопительного сезона, когда возрастает нагрузка на электрические сети.